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25 сентября 2019, среда, 11:45 725
Политика 2019-09-25T11:47:43+03:00
Українські Новини
Советник Трампа встретился с Абромавичусом и едет к Полякову в Firefly

Советник Трампа встретился с Абромавичусом и едет к Полякову в Firefly

Стратегический советник президента США Дональда Трампа по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер встретился с гендиректором "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичюсом.

Встреча состоялась 24 сентября в Киеве.

По информации пресс-службы "Укроборонпрома", Винтер и Абромавичус говорили о прозрачности государственного оборонного заказа и трансформации государственного концерна.

Источники в Министерстве обороны сообщают, что Дональд Винтер также планирует посетить украинский офис в Днипре американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace и провести личную встречу вместе с ее владельцем Максом Поляковым.

Ранее СМИ сообщали, что советник президента США Винтер прилетит в Украину, чтобы обсудить с Максом Поляковым секретный проект "Т".

Отмечается, что компания Полякова работает над оборонным проектом, о котором известно лишь высшему военному руководству Украины и оборонного сектора. Цель проекта - усиление оборонительных возможностей Украины. Одним из главных кураторов проекта и является Дональд Винтер, который непосредственно контактирует с министром обороны США Марком Эспером.

Известно, что Винтер также курирует закупку Украиной вооружений в Соединенных Штатах.

Добавим, что Firefly Aerospace с офисами в Украине и США специализируется на разработке легких ракетоносителей для запуска грузов в космос.

Больше новостей о: Укроборонпром Айварас Абромавичюс Макс Поляков Дональд Винтер Firefly Aerospace

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