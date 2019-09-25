Советник Трампа встретился с Абромавичусом и едет к Полякову в Firefly

Стратегический советник президента США Дональда Трампа по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональд Винтер встретился с гендиректором "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичюсом.\r\nВстреча состоялась 24 сентября в Киеве.\r\nПо информации пресс-службы "Укроборонпрома", Винтер и Абромавичус говорили о прозрачности государственного оборонного заказа и трансформации государственного концерна.\r\nИсточники в Министерстве обороны сообщают, что Дональд Винтер также планирует посетить украинский офис в Днипре американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace и провести личную встречу вместе с ее владельцем Максом Поляковым.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее СМИ сообщали, что советник президента США Винтер прилетит в Украину, чтобы обсудить с Максом Поляковым секретный проект "Т".\r\nОтмечается, что компания Полякова работает над оборонным проектом, о котором известно лишь высшему военному руководству Украины и оборонного сектора. Цель проекта - усиление оборонительных возможностей Украины. Одним из главных кураторов проекта и является Дональд Винтер, который непосредственно контактирует с министром обороны США Марком Эспером.\r\nИзвестно, что Винтер также курирует закупку Украиной вооружений в Соединенных Штатах.\r\nДобавим, что Firefly Aerospace с офисами в Украине и США специализируется на разработке легких ракетоносителей для запуска грузов в космос.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n