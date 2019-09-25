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25 вересня 2019, середа, 11:45 364
Політика 2019-09-25T12:45:02+03:00
Українські Новини
Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly

Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly

Стратегічний радник президента США Дональда Трампа з питань реформування оборонно-промислового комплексу України Дональд Вінтер зустрівся з гендиректором "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом.

Зустріч відбулася 24 вересня у Києві.

За інформацією прес-служби "Укроборонпрому", Вінтер і Абромавичус говорили про прозорість державного оборонного замовлення та трансформацію державного концерну.

Джерела у Міністерстві оборони повідомляють, що Дональд Вінтер також планує відвідати український офіс у Дніпрі американської аерокосмічної компанії Firefly Aerospace і провести особисту зустріч разом із її власником Максом Поляковим.

Раніше ЗМІ повідомляли, що радник президента США Вінтер прилетить в Україну, щоб обговорити з Максом Поляковим секретний проект "Т".

Зазначається, що компанія Полякова працює над оборонним проектом, про який відомо лише вищому військовому керівництву України та оборонного сектору. Мета проекту - посилення оборонних можливостей України. Одним з головних кураторів проекту і є Дональд Вінтер, який безпосередньо контактує з міністром оборони США Марком Еспером.

Відомо, що Вінтер також курує закупівлю Україною озброєнь у Сполучених Штатах.

Додамо, що Firefly Aerospace з офісами у Україні та США спеціалізується на розробці легких ракетоносіїв для запуску вантажів у космос.

Більше новин про: Укроборонпром Айварас Абромавічус Макс Поляков Дональд Вінтер Firefly Aerospace

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