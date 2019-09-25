Радник Трампа зустрівся з Абромавичусом і їде до Полякова в Firefly

Стратегічний радник президента США Дональда Трампа з питань реформування оборонно-промислового комплексу України Дональд Вінтер зустрівся з гендиректором "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом.\r\nЗустріч відбулася 24 вересня у Києві.\r\nЗа інформацією прес-служби "Укроборонпрому", Вінтер і Абромавичус говорили про прозорість державного оборонного замовлення та трансформацію державного концерну.\r\nДжерела у Міністерстві оборони повідомляють, що Дональд Вінтер також планує відвідати український офіс у Дніпрі американської аерокосмічної компанії Firefly Aerospace і провести особисту зустріч разом із її власником Максом Поляковим.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше ЗМІ повідомляли, що радник президента США Вінтер прилетить в Україну, щоб обговорити з Максом Поляковим секретний проект "Т".\r\nЗазначається, що компанія Полякова працює над оборонним проектом, про який відомо лише вищому військовому керівництву України та оборонного сектору. Мета проекту - посилення оборонних можливостей України. Одним з головних кураторів проекту і є Дональд Вінтер, який безпосередньо контактує з міністром оборони США Марком Еспером.\r\nВідомо, що Вінтер також курує закупівлю Україною озброєнь у Сполучених Штатах.\r\nДодамо, що Firefly Aerospace з офісами у Україні та США спеціалізується на розробці легких ракетоносіїв для запуску вантажів у космос.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n