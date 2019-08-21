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21 августа 2019, среда, 18:16 505
Политика 2019-08-21T19:15:01+03:00
Українські Новини
Советник Трампа прилетит на встречу с Поляковым обсудить секретный проект, - СМИ

Советник Трампа прилетит на встречу с Поляковым обсудить секретный проект, - СМИ

В сентябре в Украину приедет стратегический советник США по вопросам реформы оборонно-промышленного комплекса Дональд Винтер, чтобы встретиться с Максимом Поляковым, владельцем FireFly, - сообщает "Апостроф".

Винтер планирует провести ряд встреч с новым военно-политическим руководством страны. Цель его визита – посещение американо-украинской аэрокосмической компании Firefly Aerospace бизнесмена Макса Полякова, которая сейчас работает над секретным проектом "Т". Отмечается, что этот проект должен усилить оборонные возможности Украины. Для США также этот проект чрезвычайно важен, поскольку над ним работает и Винтер и министр обороны США Марк Эспер.

В публикации отмечается, что секретарь СНБО Александр Данилюк уже предоставил американскому гостю полный доступ к информации в вопросах обороны Украины. Винтер уже курирует закупки американского оружия Украиной и периодически присылает в Киев помощников для сбора информации о потребностях страны.

Ранее Макс Поляков встретился с послом США в Украине и обсудил вопросы сотрудничества частного бизнеса с американским правительством в сфере военной обороны.

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