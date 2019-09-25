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25 сентября 2019, среда, 08:00 1316
Кабмин 2019-09-25T08:00:03+03:00
Українські Новини
Семераку дали зарплату в несколько раз больше оклада за последний месяц работы

Семераку дали зарплату в несколько раз больше оклада за последний месяц работы

Остап Семерак.
Остап Семерак.

Заработная плата бывшего министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака за август составила 43 тыс. гривен, его заместителей - от 82 тыс. до 127 тыс. гривен после того, как в мае Семерак получил надбавку размером с оклад.

Об этом говорится в ответе Министерства экологии и природных ресурсов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Семераку в августе, составила 42 899 гривен, из которых 9 142 гривны - должностной оклад, 4 571 гривна - надбавка за выслугу лет, 9 142 гривны - надбавка за интенсивность труда, 1 828 гривен - доплата за работу, связанную с доступом к государственной тайне, 455 гривен - индексация, отпускные – 17 757 гривен.

Зарплата заместителей министра Виктора Вакараша составила 126 902 гривны, Николая Кузьо – 81 878 гривен, Василия Полуйко – 113 347 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Семерак задекларировал только зарплату, а его жена - 1,3 млн от предпринимательской деятельности. Также зарплата министра экологии в 2,5 раза превысила его оклад в апреле.

Больше новостей о: зарплаты чиновников Остап Семерак Министерство экологии и природных ресурсов

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