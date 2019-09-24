Красочные воздушные шары пролетели над древней крепостью в Камянец-Подольском

В Каменце-Подольском (Хмельницкая область) проходит чемпионат Украины по воздухоплаванию. Участие в нем принимают более десяти пилотов, среди которых одна женщина. Перед этим несколько дней в городе продолжалась воздухоплавательная фиеста "Золотая омега" - 2019, сообщает "BBC Украина".\r\nСоответствующие яркие фото сделала Ирина Пустынникова.\r\nЗадачей первого полета чемпионата было как можно точнее попасть мешочком-маркером в мишень. Мишени - это большие белые кресты на земле. Всего их было три. Один - на валах Новой крепости позади замка. Два других креста - на соседней горе Татариска, возле села Смотрич.\r\nИз двух мишеней можно выбрать ту, которая ближе - для этого в воздухоплавании даже существует термин "вальс возможностей". Расстояние до мишеней от старта должно быть не менее километра. Точку старта выбирает пилот самостоятельно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДальше все происходит очень быстро. Надутые шары взлетают один за другим, а ветер гонит их на юг. Опытные пилоты пытаются сразу нырнуть в пропасть каньона реки Смотрич - там ветер уже укрощенный скалами. Выныривали они уже перед самой крепостью\r\n[gallery-6060]\r\nКак сообщали Українські Новини, год назад над старинной крепостью в Каменец-Подольске поднялись десятки воздушных шаров. Также над Белой Церковью по небу навстречу солнцу плыли воздушные шары.\r\nКроме того, красочное шествие огромных воздушных шаров прошло на День благодарения в Нью-Йорке.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n