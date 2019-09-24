Красочные воздушные шары пролетели над древней крепостью в Камянец-Подольском

В Каменце-Подольском (Хмельницкая область) проходит чемпионат Украины по воздухоплаванию. Участие в нем принимают более десяти пилотов, среди которых одна женщина. Перед этим несколько дней в городе продолжалась воздухоплавательная фиеста "Золотая омега" - 2019, сообщает "BBC Украина".

Соответствующие яркие фото сделала Ирина Пустынникова.

Задачей первого полета чемпионата было как можно точнее попасть мешочком-маркером в мишень. Мишени - это большие белые кресты на земле. Всего их было три. Один - на валах Новой крепости позади замка. Два других креста - на соседней горе Татариска, возле села Смотрич.

Из двух мишеней можно выбрать ту, которая ближе - для этого в воздухоплавании даже существует термин "вальс возможностей". Расстояние до мишеней от старта должно быть не менее километра. Точку старта выбирает пилот самостоятельно.

Дальше все происходит очень быстро. Надутые шары взлетают один за другим, а ветер гонит их на юг. Опытные пилоты пытаются сразу нырнуть в пропасть каньона реки Смотрич - там ветер уже укрощенный скалами. Выныривали они уже перед самой крепостью