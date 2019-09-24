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24 сентября 2019, вторник, 20:10 43
Жизнь 2019-09-24T21:00:01+03:00
Українські Новини
Красочные воздушные шары пролетели над древней крепостью в Камянец-Подольском

Красочные воздушные шары пролетели над древней крепостью в Камянец-Подольском

В Каменце-Подольском (Хмельницкая область) проходит чемпионат Украины по воздухоплаванию. Участие в нем принимают более десяти пилотов, среди которых одна женщина. Перед этим несколько дней в городе продолжалась воздухоплавательная фиеста "Золотая омега" - 2019, сообщает "BBC Украина".

Соответствующие яркие фото сделала Ирина Пустынникова.

Задачей первого полета чемпионата было как можно точнее попасть мешочком-маркером в мишень. Мишени - это большие белые кресты на земле. Всего их было три. Один - на валах Новой крепости позади замка. Два других креста - на соседней горе Татариска, возле села Смотрич.

Из двух мишеней можно выбрать ту, которая ближе - для этого в воздухоплавании даже существует термин "вальс возможностей". Расстояние до мишеней от старта должно быть не менее километра. Точку старта выбирает пилот самостоятельно.

Дальше все происходит очень быстро. Надутые шары взлетают один за другим, а ветер гонит их на юг. Опытные пилоты пытаются сразу нырнуть в пропасть каньона реки Смотрич - там ветер уже укрощенный скалами. Выныривали они уже перед самой крепостью

Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova
Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova
Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova
Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova
Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova
Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova
Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova
Воздушные шары над Каменец-Подольской крепостью. Фото: Iryna Pustynnikova

Как сообщали Українські Новини, год назад над старинной крепостью в Каменец-Подольске поднялись десятки воздушных шаров. Также над Белой Церковью по небу навстречу солнцу плыли воздушные шары.

Кроме того, красочное шествие огромных воздушных шаров прошло на День благодарения в Нью-Йорке.

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