Российский бомбардировщик Су-34 нарушил эстонскую границу

В понедельник, 23 августа, бомбардировщик ВВС России нарушил воздушное пространство Эстонии, в связи с чем в МИД РФ был передан протест. Об этом сообщает портал ERR.

По данным штаба Сил обороны Эстонии, истребитель-бомбардировщик Су-34 зашел в воздушное пространство страны без разрешения и находился там менее минуты. При этом приемоответчик самолета был выключен, а полетный план предоставлен не был. Кроме того, самолет не имел радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

После инцидента МИД Эстонии вызвал посла России и передал ноту протеста. Однако в Министерстве обороны РФ нарушение границы отрицают. "23 сентября самолет российских ВВС совершил регулярный полет над Калининградом в нейтральные воды Балтийского моря /.../ Экипаж российского самолета находился в постоянном контакте с эстонскими авиадиспетчерами во время полета", - заявили в МИД России.

Как сообщали Українські новини, бельгийские ВВС перехватили российские военные самолеты над Балтийским морем, а до этого 4 самолета ВВС России были перехвачены немецкими истребителями.

Ранее в Исландии из-за российских Ту-142 подняли истребители по тревоге.