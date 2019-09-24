подписаться на рассылку
24.1 24.45
26.35 26.9
˟
24 сентября 2019, вторник, 14:56 76
Политика 2019-09-24T15:11:51+03:00
Українські Новини
Подозреваемый в убийстве Бузины Медведько стал членом общественного совета НАБУ, - СМИ

Подозреваемый в убийстве Бузины Медведько стал членом общественного совета НАБУ, - СМИ

Андрей Медведько. Фото: Facebook/medvedkoandrij
Андрей Медведько. Фото: Facebook/medvedkoandrij

Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве Олеся Бузины, в результате Интернет-голосования был избран членом общественного совета НАБУ. Об этом сообщает "Страна.ua".

Он и занявший второе место представитель политической партии "Демократичный топор орды" Иван Ясинский заменят двух членов совета, уволенных ранее за непосещаемость. Интернет-голосование завершилось 23 сентября в 21:00, однако его официальные результаты будут опубликованы 30 сентября.

В соответствии с Законом "О Национальном антикорупционном бюро Украины", в общественный совет входит 15 человек, которые осуществляют гражданский контроль за деятельностью ведомства и обеспечивают прозрачность его работы.

Медведько обвиняется в убийстве Олеся Бузины, которое произошло у подъезда дома известного журналиста и писателя в Шевченковском районе Киева 16 апреля 2015 года. Вместе с другим обвиняемым - Денисом Полищуком ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

Как сообщали Українські новини, дело об убийстве Бузины попало в отчет Госдепа США.

Также, Медведько и Полищука избили на допросе по делу Бузины и принудительно взяли ДНК.

Больше новостей о: Медведько НАБУ убийство Бузины общественный совет

Архив
Новости
Казахстан ищет в Украине партнеров для налаживания производства фармацевтической продукции 15:38
Forward Bank несет выгоду из "КОКО КАРД" 15:36 Пресс-релиз
"Нефтегаз" начал импортировать нефтепродукты из Беларуси для продажи в Украине 15:35
НКРЭКУ снизила на 33% тариф на покупку-продажу электроэнергии на "внутрисуточном" и рынке "на сутки вперед" 15:26
Высший совет правосудия избрал председателем Овсиенко 15:14
больше новостей
Страшная катастрофа Boeing: в смерти всех пассажиров в Индонезии виноват пилот и проектирование 16:49
Опасные заморозки воздуха и почвы надвигаются в Украину, - ГосЧС 19:52 Карта
На петербуржском кладбище повесили портреты Путина, Медведева и Пескова 16:41
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
Телеканал 112 Украина Фото: 112.ua
Нет оснований: СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne 08:00 Документ
Суд арестовал имущество экс-председателя НКРЭКУ Вовка 12:31
Преград больше нет: в сентябре арест Пашинского и представление в Раду на Порошенко, - Портнов 20:00
Князев объяснил, почему его бывшую жену задержали на въезде в Польшу с огромной суммой денег 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok