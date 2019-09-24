Подозреваемый в убийстве Бузины Медведько стал членом общественного совета НАБУ, - СМИ

Андрей Медведько, которого обвиняют в убийстве Олеся Бузины, в результате Интернет-голосования был избран членом общественного совета НАБУ. Об этом сообщает "Страна.ua".

Он и занявший второе место представитель политической партии "Демократичный топор орды" Иван Ясинский заменят двух членов совета, уволенных ранее за непосещаемость. Интернет-голосование завершилось 23 сентября в 21:00, однако его официальные результаты будут опубликованы 30 сентября.

В соответствии с Законом "О Национальном антикорупционном бюро Украины", в общественный совет входит 15 человек, которые осуществляют гражданский контроль за деятельностью ведомства и обеспечивают прозрачность его работы.

Медведько обвиняется в убийстве Олеся Бузины, которое произошло у подъезда дома известного журналиста и писателя в Шевченковском районе Киева 16 апреля 2015 года. Вместе с другим обвиняемым - Денисом Полищуком ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, или пожизненное заключение.

Как сообщали Українські новини, дело об убийстве Бузины попало в отчет Госдепа США.

Также, Медведько и Полищука избили на допросе по делу Бузины и принудительно взяли ДНК.