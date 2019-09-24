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24 сентября 2019, вторник, 13:05 906
Верховная Рада и партии 2019-09-24T13:08:26+03:00
Українські Новини
Депутату Рады Никитиной на платной основе будут помогать муж Саша и визажист Вика, - СМИ

Депутату Рады Никитиной на платной основе будут помогать муж Саша и визажист Вика, - СМИ

Практически все депутаты от "Слуги народа" уже обзавелись помощниками. Как рассказывали репортерам портала strana.ua в кулуарах многие нардепы, они делали упор на то, чтобы хоть один из помощников имел юридическое образование. Однако 33-летняя Марина Никитина (СН), которая прошла в парламент по округу №82 в Запорожской области, руководствовалась другими принципами при выборе сотрудников к себе в команду. Как оказалось, на зарплату она взяла своего мужа Александра и мастера макияжа Викторию. Жалование новых помощников будет составлять около 17 тыс гривен в месяц.

О своих помощниках Марина написала у себя на странице в социальной сети Facebook.

"Александр Никитин (муж депутата - ред.) организовывал все движение команды Зе! С января 2019 по всему 82 округу, занимался защитой результатов президентских выборов в обоих турах как доверенное лицо Зеленского. Именно за его знание округа и связи с активистами и общественностью он стал помощником нардепа. Но отнюдь не из-за родственные связи", - сообщила депутат.

По информации сайта "Запорожский центр расследований", Александр ранее занимался ремонтом машин в городе Гуляйполе (Запорожская область).

Что касается молодой помощницы Виктории Гужвы, то на ее страницах в социальных сетях значится, что она визажист, бровист, бизнес-коуч, маркетолог. Имеет опыт в бьюти-сфере около 9 лет.

Относительно Виктории Гужвы депутат Никитина отметила, что это - волонтер команды Зе.

Больше новостей о: Верховная Рада Украины Партия "Слуга народа" Марина Никитина

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