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24 вересня 2019, вівторок, 13:05 15
Верховна Рада і партії 2019-09-24T14:00:02+03:00
Українські Новини
Депутату Ради Нікітіній на платній основі будуть допомагати чоловік Саша і візажіст Віка, - ЗМІ

Депутату Ради Нікітіній на платній основі будуть допомагати чоловік Саша і візажіст Віка, - ЗМІ

Практично всі депутати від "Слуги народу" вже обзавелися помічниками. Як розповідали репортерам порталу strana.ua в кулуарах чимало нардепів, вони робили упор на те, щоб хоч один з помічників мав юридичну освіту. Однак 33-річна Марина Нікітіна (СН), яка пройшла в парламент по мажоритарному округу №82 у Запорізькій області, керувалася іншими принципами при виборі співробітників до себе в команду. Як виявилося, на зарплату вона взяла свого чоловіка Олександра і майстри макіяжу Вікторію. Платня нових помічників становитиме близько 17 тис гривень на місяць.

Про свої помічників Марина написала у себе на сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Олександр Нікітін (чоловік депутата - ред.) організовував весь рух команди Зе! З січня 2019 по всьому 82 округу, займався захистом результатів президентських виборів в обох турах як довірена особа Зеленського. Саме за його знання округу і зв'язки з активістами і громадськістю він став помічником нардепа. Але аж ніяк не через родинні зв'язки", - повідомила депутат.

За інформацією сайту "Запорізький центр розслідувань", Олександр раніше займався ремонтом машин в місті Гуляйполе (Запорізька область).

Що стосується молодої помічниці Вікторії Гужви, то на її сторінках у соціальних мережах значиться, що вона візажист, бровіст, бізнес-коуч, маркетолог. Має досвід в б'юті-сфері близько 9 років.

Щодо Вікторії Гужви депутат Нікітіна зазначила, що це - волонтер команди Зе.

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