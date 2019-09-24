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24 сентября 2019, вторник, 12:00 360
Политика мира 2019-09-24T13:30:03+03:00
Українські Новини
США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались на Генассамблею ООН

США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались на Генассамблею ООН

Десять членов делегации России не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и не полетят в США. Об этом заявил член Совфеда РФ Константин Косачев, сообщает Интерфакс.

"Американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН", — сказал Косачев.

В Москве сочли несостоятельными объяснения США о технических причинах отказа в визе.

"Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами".

Также стала известна полная программа визита Зеленского в США на Генассамблею ООН.

Первая встреча Зеленского и Трампа планировалась на сентябрь.

Тем временем специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.

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