США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались на Генассамблею ООН

Десять членов делегации России не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и не полетят в США. Об этом заявил член Совфеда РФ Константин Косачев, сообщает Интерфакс.

"Американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН", — сказал Косачев.

В Москве сочли несостоятельными объяснения США о технических причинах отказа в визе.

"Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами".

Также стала известна полная программа визита Зеленского в США на Генассамблею ООН.

Первая встреча Зеленского и Трампа планировалась на сентябрь.

Тем временем специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.