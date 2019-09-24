США не выдали визы членам российской делегации, которые собирались на Генассамблею ООН

Десять членов делегации России не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН и не полетят в США. Об этом заявил член Совфеда РФ Константин Косачев, сообщает Интерфакс.\r\n"Американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН", — сказал Косачев.\r\nВ Москве сочли несостоятельными объяснения США о технических причинах отказа в визе.\r\n"Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так", — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо ее словам, "документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами".\r\nТакже стала известна полная программа визита Зеленского в США на Генассамблею ООН.\r\nПервая встреча Зеленского и Трампа планировалась на сентябрь.\r\nТем временем специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n