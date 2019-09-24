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24 вересня 2019, вівторок, 10:37 12
Президент 2019-09-24T10:53:34+03:00
Українські Новини
Зеленський очікує продуктивної зустрічі з Трампом

Зеленський очікує продуктивної зустрічі з Трампом

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський сподівається, що його зустріч з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом буде предметної і продуктивною.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч", - сказав Зеленський в Нью-Йорку, під час зустрічі з представниками української громади в США.

Президент підкреслив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-ї сесії Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Зеленський в рамках поїздки проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, в тому числі планується зустріч з Трампом.

Напередодні візиту Зеленського в США в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що у розвідки є відомості про тривожному обіцянку Трампа Зеленському.

ЗМІ пов'язують цю інформацію з президентськими виборами в США в 2020 році, де конкуренцію Трампу може скласти колишній віце-президент США Джо Байден.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко закликав сина Байдена Хантера дати свідчення американським правоохоронцям щодо отримання грошей від компанії екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, підозрюваного у відмиванні злочинних доходів.

Трамп заперечує інформацію американських ЗМІ про його тиск на Україну і припускає оприлюднення його телефонної розмови з Зеленським.

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