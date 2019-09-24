Зеленський очікує продуктивної зустрічі з Трампом

Президент Володимир Зеленський сподівається, що його зустріч з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом буде предметної і продуктивною.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента, передають Українські Новини.\r\n"Я думаю, що у нас буде предметна, потужна зустріч", - сказав Зеленський в Нью-Йорку, під час зустрічі з представниками української громади в США.\r\nПрезидент підкреслив, що Україні потрібна підтримка Сполучених Штатів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-ї сесії Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).\r\nЗеленський в рамках поїздки проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, в тому числі планується зустріч з Трампом.\r\nНапередодні візиту Зеленського в США в американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що у розвідки є відомості про тривожному обіцянку Трампа Зеленському.\r\nЗМІ пов'язують цю інформацію з президентськими виборами в США в 2020 році, де конкуренцію Трампу може скласти колишній віце-президент США Джо Байден.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКолишній генеральний прокурор Юрій Луценко закликав сина Байдена Хантера дати свідчення американським правоохоронцям щодо отримання грошей від компанії екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського, підозрюваного у відмиванні злочинних доходів.\r\nТрамп заперечує інформацію американських ЗМІ про його тиск на Україну і припускає оприлюднення його телефонної розмови з Зеленським.