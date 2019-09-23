Нападение на Найема: чеченца Саитова, избившего экс-депутата, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный) Саитова Магомеда-Амина, который сам сдался полиции, до 7 октября.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал брат экс-депутата и адвокат Маси Найем, передают Українськi Новини.\r\nАдвокат сообщил, что в суде и прокурор, и судья спросили у подозреваемого, как и когда он пересек границу Украины.\r\nСаитов отказался отвечать, он сказал, что вернулся "потому что изменилась власть".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСудья избрал меру пресечения для Саитова в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 7 октября 2019 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, подозреваемый в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный) Саитов Магомед-Амин самостоятельно вернулся из Азербайджана и сдался полиции.\r\nРанее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении Найема. Он находился в международном розыске.\r\nА затем суд арестовал 2 квартиры чеченца Саитова, который избил Мустафу Найема. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n