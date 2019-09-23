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23 сентября 2019, понедельник, 22:56 14
Судебная власть 2019-09-23T22:56:02+03:00
Українські Новини
Нападение на Найема: чеченца Саитова, избившего экс-депутата, отправили под домашний арест

Нападение на Найема: чеченца Саитова, избившего экс-депутата, отправили под домашний арест

Мустафа Найем
Мустафа Найем

Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный) Саитова Магомеда-Амина, который сам сдался полиции, до 7 октября.

Об этом в социальной сети Facebook написал брат экс-депутата и адвокат Маси Найем, передают Українськi Новини.

Адвокат сообщил, что в суде и прокурор, и судья спросили у подозреваемого, как и когда он пересек границу Украины.

Саитов отказался отвечать, он сказал, что вернулся "потому что изменилась власть".

Судья избрал меру пресечения для Саитова в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 7 октября 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемый в избиении бывшего депутата Верховной Рады Мустафы Найема (внефракционный) Саитов Магомед-Амин самостоятельно вернулся из Азербайджана и сдался полиции.

Ранее суд назначил психиатрическую экспертизу подозреваемому в избиении НайемаОн находился в международном розыске.

А затем суд арестовал 2 квартиры чеченца Саитова, который избил Мустафу Найема. 

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