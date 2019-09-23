Депутат от "Слуги народа" рассказал о новых зарплатах прокуроров

Новые зарплаты прокуроров стартуют от 20-25 тысяч гривен. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский в эфире программы "Сейчас уже", передает Громадське.

Монастырский рассказал о первоначальных зарплатах для прокуроров, которые прописывались в реформе еще в 2015 году. Согласно закону о реформе прокуратуры зарплаты прокуроров стартуют от 20-25 тысяч гривен.

"В 15-м году, когда проводилась реформа, в законе также прописали достойные зарплаты для прокуроров, но правительство не было в состоянии дать такую ​​возможность. И тогда соответственно новые люди из-за системы, так как надеялись собственно, что придут люди из-за системы, которые смогут обновить прокуратуру, этого не произошло, потому что тогда зарплата прокурора составляла 10 000 гривен. Пойти на 8-12 тысяч зарплаты было просто нереально человеку, работающему опытным адвокатом", - сказал он.

Чиновник отметил, что в законе предусмотрено постепенное повышение зарплаты в течение нескольких лет.

"Опять же, мы возвращаемся к тому, сможет ли правительство в бюджете на следующий год предусмотреть соответствующие расходы на обеспечение нормы закона", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, принятый ранее законопроект Президента Владимира Зеленского о реформе прокуратуры вызвал массовые недовольства среди общества прокуроров.

В частности, протестующие заявили, что принятие законопроекта автоматически приведет к прекращению 269 слушателей института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры Украины (НАПУ) и лишит их возможности завершить процедуру отбора на должность прокурора местной прокуратуры.

Кроме того, ранее партия "Слуга народа" планировала провести реформу Генеральной прокуратуры, в рамках которой ведомство должно было получить новое название - Офис Генпрокурора.