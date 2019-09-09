Из-за законопроекта Зеленского могут отчислить 269 студентов Академии прокуратуры

Принятый ранее законопроект Президента Владимира Зеленского №1032 о реформе прокуратуры вызвал массовые недовольства среди общества прокуроров. Об этом передает Страна.ua.

В пятницу, 6 сентября текущего года, в Киеве студенты Академии прокуратуры вышли на массовые акции-забастовки с требованием отменить реформу о прокуратуре.

Протестующие заявили, что принятие законопроекта автоматически приведет к прекращению 269 слушателей института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры Украины (НАПУ) и лишит их возможности завершить процедуру отбора на должность прокурора местной прокуратуры.

В пп. 5 п. 21 раздела "Заключительные и переходные положения" указанного законопроекта содержится положение о том, что кандидаты на должность прокурора, которые на день вступления в силу настоящего закона не закончили прохождение специальной подготовки в Национальной академии прокуратуры Украины, прекращают подготовку, и им прекращается выплата стипендии.

Сообщается, что первая акция протеста состоялась 30 августа. Студенты вышли к зданию Генеральной прокуратуры с требованием об отмене данной реформы.

У здания Генпрокуратуры собрались студенты. Фото:Страна.ua

Однако, сообщается, что удовлетворительного ответа на вопросы о реформе прокуратуры студенты-слушатели НАПУ не получили. Будущие прокуроры решительно направились к инициатору законопроекта - к офису Президента Зеленского.

К протестующим вышел представитель Офиса президента, который сказал, что не в курсе проблемы, но доложит о ней руководству.

Кроме того, участиники акции написали официальное письмо-обращение Президенту, в парламент, профильный комитет, квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, народному депутату Артему Дмитруку, а также к новому генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке.

В результате стало известно, что в профильном комитете парламента было решено перенести обсуждение законопроекта на понедельник, 9 сентября. Рассмотрение назначено на 16:00.

Как сообщали Українські Новини, в августе партия "Слуга народа" заявляла о планах провести реформу Генеральной прокуратуры, в рамках которой ведомство получит новое название - Офис Генпрокурора.