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24 сентября 2019, вторник, 07:10 152
Кабмин 2019-09-24T08:30:02+03:00
Українські Новини
Фриз заплатили 21 тысячу гривен за последний месяц работы

Фриз заплатили 21 тысячу гривен за последний месяц работы

Ирина Фриз. Фото: Agora
Ирина Фриз. Фото: Agora

Заработная плата бывшего министра по делам ветеранов Ирины Фриз за август составила 21 тыс. гривен, ее заместителей - от 14 тыс. до 25 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 35,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Фриз в августе, составила 20 964 гривен, из них должностной оклад – 15 238 гривен, надбавка за выслугу лет – 5 028 гривен, индексация – 697 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 16 876 гривен. Зарплата первого заместителя министра Григория Галагана составила 23 362 гривны, заместителя министра Оксаны Коляды – 14 021 гривны, Александра Терещенко – 25 311 гривен и госсекретаря Людмилы Дараган – 35 449 гривен. 22 ноября 2018 года Фриз была назначена министром по делам ветеранов.

Как сообщали Українськi Новини, в мае 2019 Фриз до сих пор не получала зарплату министра., хотя на должность ее назначили в ноябре. В то же время замминистрами по делам ветеранов были назначены "киборг" Терещенко и экс-начальница пресс-службы Минобороны Гаврилюк.

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