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24 вересня 2019, вівторок, 07:10 5
Кабмін 2019-09-24T07:45:01+03:00
Українські Новини
Фріз заплатили 21 тисячу гривень за останній місяць роботи

Фріз заплатили 21 тисячу гривень за останній місяць роботи

Ірина Фріз. Фото: Agora
Ірина Фріз. Фото: Agora

Заробітна плата колишнього міністра у справах ветеранів Ірини Фріз за серпень становить 21 тис. гривень, її заступників - від 14 тис. до 25 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 35,4 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Фріз у серпні, становить 20 964 гривень, з них посадовий оклад - 15 238 гривень, надбавка за вислугу років - 5 028 гривень, індексація - 697 гривень. Фактична сума коштів, одержана міністром, становить 16 876 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Григорія Галагана становить 23 362 гривні, заступника міністра Оксани Коляди - 14 021 гривні, Олександра Терещенка - 25 311 гривень і держсекретаря Людмили Дараган - 35 449 гривень. 22 листопада 2018 року Фріз була призначена міністром у справах ветеранів.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2019 Фриз досі не отримувала зарплату міністра., хоча на посаду її призначили в листопаді. Водночас замміністрами у справах ветеранів були призначені "кіборг" Терещенко і екс-начальник прес-служби Міноборони Гаврилюк.

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