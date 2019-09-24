Гриневич напоследок получила премий, надбавок и помощь "на оздоровление" на 90 тыс. гривен

Заработная плата бывшего министра образования и науки Лилии Гриневич за август составила 105 тыс. гривен, ее заместителей - от 45,6 тыс. до 110 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 81 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гриневич в августе, составила 105 189 гривен, из них должностной оклад – 16 000 гривен, надбавка за выслугу лет – 4 320 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 2 400 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 000 гривен, премия – 16 000 гривен, помощь на оздоровление – 49 743 гривен, индексация - 726 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 20 511 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная Гриневич, составила 84 778 гривен.

Зарплата заместителей министра Романа Гребы составила 96 097 гривен, Павла Хобзея – 110 393 гривен, Максима Стрихи – 47 761 тыс. гривен, Юрия Рашкевича – 45 666 гривен, Вадима Карандия – 46 441 гривну, Светланы Даниленко – 67 627 гривен и госсекретаря Павла Полянского - 81 062 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Гриневич в июне получила премий и надбавок почти в пять раз больше оклада.

А в 2018 Гриневич кроме зарплаты получала доход от сдачи в аренду имущества.