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23 сентября 2019, понедельник, 18:21 17
Верховная Рада и партии 2019-09-23T18:30:01+03:00
Українські Новини
Комитет Рады рекомендует провести консультации с ЕС и международными организациями по законопроекту о судебном

Комитет Рады рекомендует провести консультации с ЕС и международными организациями по законопроекту о судебном реформе

Комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом рекомендует провести консультации с представительством Европейского Союза в Украине, посольством Канады в Украине и международными организациями для максимального учета высказанных замечаний до начала процедуры рассмотрения законопроекта №1008 во втором чтении.

Об этом говорится в выводе комитета на сайте Рады, передают Українські Новини.

Комитет пришел к выводу, что положения законопроекта, которыми предлагается передать полномочия Высшей квалификационной комиссии судей Украины относительно избрания (назначения) состава Комиссии, утверждение ее регламента и т.д. Высшему совету правосудия, не соответствуют принципу эффективного функционирования судебной системы.

Кроме того, согласно рекомендациям Комитета Министров Совета Европы не менее половины независимых органов судебной власти должны быть судьями, которых выбирают сами судьи из судов всех уровней из уважения к плюрализму в судебной системе.

Кроме того, применение люстрационных мероприятий к отдельным лицам, которые занимают определенные должности в органах судебной власти, во время демократической смены власти может расцениваться как нарушение основных принципов функционирования органов судебной власти, таких как независимость и беспристрастное правосудие.

Комитет решил, что проект закона №1008 не соответствует праву Европейского Союза и рекомендациям Совета Европы, а также не учитывает основные принципы независимости судебных органов и государственного управления такие как демократия, верховенство права, уважение прав человека и основных свобод.

Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС рекомендует провести консультации с представительством ЕС в Украине, посольством Канады в Украине и международными организациями для максимального учета высказанных замечаний до начала процедуры рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Как сообщали Українські Новини, международные эксперты проектов Евросоюза, Канады и США раскритиковали законопроект об изменениях в органы судейского управления №1008 и призывают Верховную Раду не принимать документ без профессионального обсуждения.

Представитель Украины в "Венецианской комиссии" ( 2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов Владимир Пилипенко уверен, что для того, чтобы судебная и другие реформы были эффективными, нужно заручиться поддержкой международных экспертов, власть от такой профессиональной поддержки только выиграет.

 

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