Чтобы судебная и другие реформы были эффективными, нужно заручиться поддержкой международных экспертов, - Пилипенко

Чтобы судебная и другие реформы были эффективными, нужно заручиться поддержкой международных экспертов, - Пили

Представитель Украины в "Венецианской комиссии" ( 2013-2017 годы), народный депутат Украины VI-VII созывов Владимир Пилипенко уверен, что для того, чтобы судебная и другие реформы были эффективными, нужно заручиться поддержкой международных экспертов, власть от такой профессиональной поддержки только выиграет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"Как привести реформаторские законы к европейским стандартам? Новая власть включила «турборежим». Законопроектов много, но важно, чтобы количество предусматривало и качество. Как я уже говорил, чтобы идти цивилизованным европейским путем, менять страну и улучшать жизнь людей, стоит синхронизировать новые изменения с видением и стандартам европейских институтов. И старая власть использовала этот ресурс для поддержки отдельных своих инициатив", - написал он.

По его словам, критика послов ЕС и Канады законопроектов о судебной реформе и реформе органов прокуратуры, огорчает.

Он назвал основные недостатки: сокращение состава Верховного Суда с 200-х судей до 100; применение люстрации к членам ВККС, занимающих должности в период с 21.11.2013 до 19.05.2019; переизбрание ВККС и назначение его членов Высшим советом правосудия (ВСП) по результатам конкурса; сокращение зарплаты судей ВС, а также членов ВСП; ликвидация военных прокуратур в условиях вооруженной агрессии со стороны РФ; расширение полномочий генпрокурора.

"Для того, чтобы реформы были эффективными, нужно заручиться поддержкой международных экспертов. Власть от такой профессиональной поддержки только выиграет. Выигрывает Украина", - подчеркнул Пилипенко.

Как сообщали Українські Новини, дипломаты ЕС и Канады раскритиковали законопроект Зеленского по судебной реформе.