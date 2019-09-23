Зеленський схвалив штрафи для фур, що перевищують габаритно-ваговий контроль

Президент Володимир Зеленський підписав закон про застосування штрафів у розмірі 8,5-34 тис. гривень до великовантажним автомобілям при перевищенні ними нормативів габаритно-вагового контролю.

Про це повідомляє прес-служба Президента, передають Українські Новини.

Законопроект передбачає, що за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (станом на 2019 рік - 8,5 тис. гривень), за перевищення встановлених норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу - штраф у розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. гривень), а за перевищення встановлених норм на понад 20% - у розмірі 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. гривень).

При цьому відповідальність за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті несе відповідальна особа - фізична особа або керівник юридичної особи, на яку зареєстровано транспортний засіб.

Також законопроектом передбачається, що кошти, отримані від нарахованих штрафів, будуть надходити в Дорожній фонд.

Як повідомляли Українські Новини, 11 вересня Рада ввела застосування штрафів у розмірі 8,5-34 тис. гривень до великовантажним автомобілям при перевищенні ними нормативів габаритно-вагового контролю.

В понеділок Зеленський підписав закон "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)".