Банковую завесили нацистской свастикой

Сегодня, 23 сентября, улица Банковая погрузилась в события практически 80-летней давности - время оккупации столицы Украины немецкими войсками в годы Второй мировой войны. Фотографии с места события опубликовала журналистка Оксана Богданова в Facebook.\r\nНа улице развесили нацистские флаги и "переименовали" ряд учреждений. Также на Банковой много актеров в военной форме и гражданской одежде того времени. Как выяснилось, происходящее - сьемка одного из эпизодов 12-серийного фильма телеканала "Украина" "Сага", в котором покажут историю Украины с 1914 по 2014 годы.\r\nРанее сцены сериала отсняли на Андреевском спуске и на Подоле.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nКиносьемки в Киеве. Фото: Facebook\/Оксана Богданова\r\nКак сообщали Українські новини, в сети распостранили фейк о праздновании Дня Львова в фашистском стиле. Оказалось, что фото со съемок фильма "Матч" российского кинорежиссера Андрея Малюкова. Картина снималась в 2011 году в Харькове и под Киевом.\r\nТакже, подростку, показавшему свастику в ТРЦ в Киеве, сообщили о подозрении.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее сообщалось, что в Беларуси будут сажать за символику УПА и портреты Бандеры.