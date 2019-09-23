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23 сентября 2019, понедельник, 12:34 1003
Общество 2019-09-23T13:30:03+03:00
Українські Новини
Банковую завесили нацистской свастикой

Банковую завесили нацистской свастикой

Киносьемки в Киеве. Фото: Facebook/Оксана Богданова
Киносьемки в Киеве. Фото: Facebook/Оксана Богданова

Сегодня, 23 сентября, улица Банковая погрузилась в события практически 80-летней давности - время оккупации столицы Украины немецкими войсками в годы Второй мировой войны. Фотографии с места события опубликовала журналистка Оксана Богданова в Facebook.

На улице развесили нацистские флаги и "переименовали" ряд учреждений. Также на Банковой много актеров в военной форме и гражданской одежде того времени. Как выяснилось, происходящее - сьемка одного из эпизодов 12-серийного фильма телеканала "Украина" "Сага", в котором покажут историю Украины с 1914 по 2014 годы.

Ранее сцены сериала отсняли на Андреевском спуске и на Подоле.

Киносьемки в Киеве. Фото: Facebook/Оксана БогдановаКиносьемки в Киеве. Фото: Facebook/Оксана Богданова

Как сообщали Українські новини, в сети распостранили фейк о праздновании Дня Львова в фашистском стиле. Оказалось, что фото со съемок фильма "Матч" российского кинорежиссера Андрея Малюкова. Картина снималась в 2011 году в Харькове и под Киевом.

Также, подростку, показавшему свастику в ТРЦ в Киеве, сообщили о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Беларуси будут сажать за символику УПА и портреты Бандеры.

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