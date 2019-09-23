Самый старый в мире туроператор обанкротился, "бросив" сотни тысяч туристов в других странах

Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявила о своем банкротстве. Это коснулось более 600 000 туристов по всему миру, чьи путевки оказались недействительными, сообщают "BBC News".

Британская туристическая компания Thomas Cook, существовавшая с 1841 года и считающаяся старейшей в мире, объявила о своем банкротстве и ликвидации. Попытка получить у частных инвесторов около 200 млн фунтов стерлингов (250 млн долларов) на спасение туроператора не увенчалась успехом. Правительство Великобритании также отклонило просьбу Thomas Cook о финансовой помощи в размере 150 миллионов фунтов стерлингов.

"Несмотря на значительные усилия, переговоры не привели к достижению соглашения между акционерами и кредиторами. Правление компании таким образом пришло к выводу, что у него нет иного выбора, кроме как немедленно приступить к принудительной ликвидации". Фирма переведена под контроль арбитражного управляющего, который от имени британской службы по вопросам неплатежеспособности будет наблюдать за процессом ликвидации", - отмечается в заявлении, обнародованном пресс-службой Thomas Cook.

На официальном сайте компании отмечается, что она незамедлительно прекращает торговые операции, все предстоящие рейсы отменяются, а путевки считаются недействительными. Банкротство повлияло на более чем 600 тысяч туристов во всем мире. Управление гражданской авиации будет оказывать поддержку клиентам, находящимся за границами Великобритании, а также тем, кто уже имеет бронь, но пока не успел отправиться в турпоездку.

Возможными причинами финансового краха Thomas Cook считаются возросшая конкуренция на туристическом рынке в связи с появлением небольших онлайн-операторов и авиакомпаний-лоукостеров.

Как сообщали Українські Новини, туроператоров обязали сообщать о задержках рейсов более 4 часов. Ранее киностудия Вайнштейнов объявила о банкротстве. Также из-за запрета Boeing 737 MAX Турция отменила 16 рейсов "Херсон – Стамбул".