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23 сентября 2019, понедельник, 10:11 96
Происшествия 2019-09-23T11:45:02+03:00
Українські Новини
В ДТП в Чернигове погибли четыре подростка

В ДТП в Чернигове погибли четыре подростка

ДТП в Чернигове. Фото: Нацполиция
ДТП в Чернигове. Фото: Нацполиция

4 несовершеннолетних погибли и 1 госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Чернигове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черниговской области, передают Українськi Новини.

"На мокрой дороге водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом. Вследствие он и трое пассажиров погибли на месте происшествия. В больнице находится девушка", - сказано в нем.

После полуночи 23 сентября в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими.

Правоохранители установили, что машина столкнулась с придорожным деревом.

Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части.

Девушка, сидевшая на пассажирском сиденье, осталась в живых.

Она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.

Следствие предварительно установило, что подросток взял автомобиль дедушки - Volkswagen Passat, собрал друзей-сверстников и поехал кататься.

Парень планировал получить водительское удостоверение.

Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286  (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Продолжается досудебное расследование.

ДТП в Чернигове. Фото: Нацполиция ДТП в Чернигове. Фото: Нацполиция

Как сообщали Українськi Новини, 22 сентября 9 человек погибли и 10 травмированы в результате ДТП с участием грузовика и автобуса в Житомирской области.

Ранее мужчина угнал машину в Киеве, потому что ему срочно надо было домой, но попал в ДТП под Черниговом.

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