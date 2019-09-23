В ДТП в Чернигове погибли четыре подростка

4 несовершеннолетних погибли и 1 госпитализирован в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Чернигове.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черниговской области, передают Українськi Новини.\r\n"На мокрой дороге водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом. Вследствие он и трое пассажиров погибли на месте происшествия. В больнице находится девушка", - сказано в нем.\r\nПосле полуночи 23 сентября в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПравоохранители установили, что машина столкнулась с придорожным деревом.\r\nУдар был такой силы, что автомобиль разорвало на части.\r\nДевушка, сидевшая на пассажирском сиденье, осталась в живых.\r\nОна госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСледствие предварительно установило, что подросток взял автомобиль дедушки - Volkswagen Passat, собрал друзей-сверстников и поехал кататься.\r\nПарень планировал получить водительское удостоверение.\r\nВо время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.\r\nИнформация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПродолжается досудебное расследование.\r\nДТП в Чернигове. Фото: Нацполиция \r\nКак сообщали Українськi Новини, 22 сентября 9 человек погибли и 10 травмированы в результате ДТП с участием грузовика и автобуса в Житомирской области.\r\nРанее мужчина угнал машину в Киеве, потому что ему срочно надо было домой, но попал в ДТП под Черниговом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n