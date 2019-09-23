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23 сентября 2019, понедельник, 07:05 1915
Силовые структуры 2019-09-23T07:05:01+03:00
Українські Новини
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году

У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году

Министерство внутренних дел Украины затруднилось ответить на запрос, сколько единиц наградного огнестрельного оружия было выдано в соответствии с приказами Министра МВД Арсена Авакова с начала нынешнего года.

Для подсчетов запрошенной цифры в Министерстве взяли отсрочку, несмотря на то, что награждение огнестрельным проводится приказами, которые учитываются отдельно.

"Принимая во внимание, что запрашиваемая информация требует поиска среди значительного количества данных, в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона Украины "О доступе к публичной информации», срок рассмотрения запроса на информацию продлен", - говорится в промежуточном ответе МВД на запрос Українських Новин.

Как сообщалось ранее, только за 2018 год президент, МВД, Минобороны и СБУ раздали в качестве именного и наградного оружия 966 "стволов", из них 219 – гражданским лицам. Только МВД вручило 588 единиц огнестрельного оружия лицам, имена которых скрываются от общественности. 

По подсчетам журналистов, только за 2014-2016 годы министр Арсен Аваков в среднем, ежемесячно вручал 32  ведомственных знака отличия "Огнестрельное оружие". В этот перечень входили не только пистолеты: ПМ, Форт и Глок, но и штурмовые винтовки - "Форт 224", пистолеты-пулеметы MP5, Но настоящей "вишенкой на торте" в арсенале имени Авакова является подаренный своему шефу Арсению Яценюку легендарный 56-П-421, пулемет Максима. 

Всего же, только за три первых года пребывания в должности Аваков раздал 2200 наградных пистолетов. Хотя сам министр за тот же период называл цифру в 1322 «ствола». 

Українські Новини еще в мае 2016 года отсудили у Авакова данные, кому он раздал наградное оружие. На протяжении 2016-2017 годов суды всех инстанций подтвердили, что МВД обязано раскрыть фамилии получателей огнестрельного оружия в качестве «наградного» в соответствии с приказами министра. Суд также обязал ГПУ зарегистрировать уголовное производство в отношении фактов выдачи Аваковым наградного оружия по заявлению Українських Новин. 

Тем не менее, с тех пор решение судов остается невыполненным. Ни Государственная исполнительная служба Минюста, ни другие органы не могут заставить Авакова выполнить судебные решения и обнародовать фамилии граждан, которым он вручил несколько тысяч единиц огнестрельного оружия.

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