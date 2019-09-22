В Киеве такси Uber с пассажиром "слетело" с дороги и перевернулось, два человека в тяжелом состоянии

Сегодня ночью, 22 сентября, в Киеве автомобиль Nissan Sunny службы такси Uber вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Водитель и пассажир авто госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что авария произошла около 00:30.

Предварительно известно, что водитель Nissan c пассажиром в салоне двигался по улице Академика Заболотного в сторону Окружной дороги. На одном из поворотов таксист не справился с управлением, от чего машину занесло и она вылетела на тротуар. После этого Uber врезался в столб уличного освещения и перевернулся на крышу.

ДТП с такси Uber в Киеве. Фото: Информатор

Отмечается, что в результате аварии и водитель и пассажир такси получили травмы различной степени тяжести. Обоих мужчин в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение политравмы ближайшей больницы.

Кроме того, в машине был установлен баллон с газом и существовала серьезная вероятность его воспламенения. Однако прибывшие на место спасатели отключили ГБО и обезопасили авто от взрыва.

Кроме сотрудников ГосЧС, на месте аварии также работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.

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