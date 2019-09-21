Редакционный Совет ОО "Громадское Телевидение" вынес решение о публичном высказывании Богдана Кутепова в Facebook.

Так, Редсовет рекомендовал исполнительному директору Организации, при наличии правовых оснований, вынести выговор Кутепову Богдану с записью в трудовую книжку, что может быть причиной увольнения в случае дальнейших нарушений. Также Редсовет рекомендовал Кутепову осуществить пожертвование (донат) на счет Организации, в размере, который определит сам Кутепов, говорится в сообщении "Громадского".

Кроме того, Редсовет рекомендовал Программному совету на ближайшем собрании утвердить изменения в политике и процедуре Организации в части, касающейся публичных высказываний сотрудников общественной организации "Громадское телевидение", в том числе и в социальных сетях, и определить возможные санкции в отношении нарушителей.

Богдан Кутепов сообщил, что готов выполнить решение Редсовета.

Решение Редсовета носит рекомендательный характер. Главный редактор Общественного Ангелина Карякина и исполнительная директор Марина Голота сообщили, что выполнят рекомендации Редакционного Совета.

Напомним, Богдан Кутепов критически высказался относительно вопросов журналистов, принявших участие в пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко 10 сентября. В заметке в Facebook Кутепов написал: "Я считаю так: чтобы не было потом визга о притеснениях свободы слова, журналистов должны пиз**ть сами журналисты. А журналисток — журналистки. Тех, которые задают тупые вопросы, просто сажать на место, выводить из зала. А тех, кто под видом журналистов приходит провоцировать от Шария, Медведчука или из кремлевских помоек типа Страны.юа — беспощадно пиз**ть. С — Саморегуляция".

ОО "Громадское телевидение" осудило публичные высказывания журналиста Кутепова, был созван Редсовет.

Полиция открыла уголовное производство по заявлению редакции "Страна.ua", которая пожаловалась на призывы к якобы избиению и препятствованию профессиональной деятельности журналистов этого издания. В то же время статус Кутепова по делу пока неизвестен, hromadske направило запрос в полицию и ожидает ответа.