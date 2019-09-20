Коломойський заперечує переговори з владою про Приватбанк

Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський заперечує переговори з владою країни на тему повернення банку колишнім власникам.

Про це він повідомив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"Я про це читаю тільки в пресі, жодних реальних переговорів, ні консультацій, ні переговорів не ведеться", - сказав бізнесмен.

При цьому він додав, що компроміс по банку потрібен, оскільки націоналізацію він вважає незаконною.

"Компроміс потрібен, бо ми не відстанемо від нового власника Приватбанку... Я хотів би уточнити - нас цікавить Приватбанк, але якщо процес врегулювання така складність, і це може викликати турбулентність на фінансовому ринку, то ми можемо відмовитися від цього. Все продається і все купується", - підсумував Коломойський.

Як повідомляли Українські Новини, 18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів на засіданні на підставі пропозиції Нацбанку прийняв рішення про входження держави в капітал Приватбанку.

Згідно з даним рішенням, 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.

Стратегія управління держбанками передбачає продаж Приватбанку протягом 5 років.

Також Коломойський стверджує, що не обговорював із Зеленським Приватбанк