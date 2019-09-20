Коломойський заперечує переговори з владою про Приватбанк

Колишній власник Приватбанку Ігор Коломойський заперечує переговори з владою країни на тему повернення банку колишнім власникам.\r\nПро це він повідомив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.\r\n"Я про це читаю тільки в пресі, жодних реальних переговорів, ні консультацій, ні переговорів не ведеться", - сказав бізнесмен.\r\nПри цьому він додав, що компроміс по банку потрібен, оскільки націоналізацію він вважає незаконною.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Компроміс потрібен, бо ми не відстанемо від нового власника Приватбанку... Я хотів би уточнити - нас цікавить Приватбанк, але якщо процес врегулювання така складність, і це може викликати турбулентність на фінансовому ринку, то ми можемо відмовитися від цього. Все продається і все купується", - підсумував Коломойський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів на засіданні на підставі пропозиції Нацбанку прийняв рішення про входження держави в капітал Приватбанку.\r\nЗгідно з даним рішенням, 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.\r\nСтратегія управління держбанками передбачає продаж Приватбанку протягом 5 років.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож Коломойський стверджує, що не обговорював із Зеленським Приватбанк