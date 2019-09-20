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20 сентября 2019, пятница, 21:31 22
Политика 2019-09-20T21:31:57+03:00
Українські Новини
Две европейские авиакомпании закрывают рейсы в Украину

Две европейские авиакомпании закрывают рейсы в Украину

Две европейские авиакомпании закрывают рейсы в Украину: Brussels Airlines и British Airways. Об этом сообщило профильное издание "Авиановости" со ссылкой на пресс-службы компаний.

По словам пресс-секретаря Brussels Airlines Ким Даенен, последний рейс по маршруту Киев-Брюссель авиаперевозчик выполнит 17 ноября 2019 года. Причиной ухода с линии в Brussels Airlines назвали "оптимизацию собственной маршрутной сети".

"Мы предлагаем пассажирам, которые успели забронировать билеты, альтернативные варианты для того, чтобы они смогли добраться до своих мест назначения", - добавили в пресс-службе авиакомпании.

Мы с сожалением приостанавливаем рейсы в Киев. У нас была долгая история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жиснеспособным", - сообщили в пресс-службе British Airways. Авиаперевозчик выполнит последний рейс между аэропортом Борисполь и лондонским аэропортом Хитроу 3 октября

А тем временем, Ryanair намерен открыть рейс "Львов - Будапешт" с апреля 2020.

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