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20 сентября 2019, пятница, 16:34 114
Экономика 2019-09-20T16:34:15+03:00
Українські Новини
У россиян, которые купят сельхозземлю в Украине, будут ее конфисковывать, - Минэкономики

У россиян, которые купят сельхозземлю в Украине, будут ее конфисковывать, - Минэкономики

Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что в случае, если покупатель земли сельскохозяйственного назначения окажется гражданином России, землю у него будут конфисковывать.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Конфискация... Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор - это, конечно, конфискация. Но мы должны построить мониторинг и правила игры такие, что бы мы могли более широко применять этот механизм", - сказал министр в ответ на вопрос о предполагаемых мерах относительно россиян, которые могут приобрести землю посредством определенных схем.

Он отметил, что Украина уважает своих международных партнеров, однако также должна защищать свой суверенитет.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства инициирует отмену запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности с 1 октября 2020 года. Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

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