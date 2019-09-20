Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что в случае, если покупатель земли сельскохозяйственного назначения окажется гражданином России, землю у него будут конфисковывать.\r\nОб этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.\r\n"Конфискация... Мы не можем просто бегать с шашками и придумывать свое. Там, где санкции, где есть агрессор - это, конечно, конфискация. Но мы должны построить мониторинг и правила игры такие, что бы мы могли более широко применять этот механизм", - сказал министр в ответ на вопрос о предполагаемых мерах относительно россиян, которые могут приобрести землю посредством определенных схем.\r\nОн отметил, что Украина уважает своих международных партнеров, однако также должна защищать свой суверенитет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства инициирует отмену запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности с 1 октября 2020 года. Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.