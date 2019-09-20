Решил отдать долг Родине: сотрудник "министерства" ДНР раскаялся и поступил на службу в ВСУ

Суд освободил от уголовной ответственности бывшего сотрудника "Министерства труда и социальной политики" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владислава Мандровского, сдавшегося Службе безопасности Украины и поступившего на службу в украинскую армию.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Житель Донецка Мандровский в ноябре 2014 года из личных идеологических соображений трудоустроился в "Министерство труда и социальной политики" ДНР и в дальнейшем был назначен на должность "диспетчера, постоянного представителя министерства труда и социальной политики ДНР в центре управлением восстановлением ДНР".

К должностным обязанностям подсудимого входило формирование реестров лиц, нуждающихся в гуманитарной помощи и информационное обеспечение деятельности руководства «министерства».

В дальнейшем, в феврале 2015 года Мандровский был назначен на должность главного специалиста "сектора по связям с общественностью Минсоцполитики", затем - сотрудника "отдела информационного обеспечения министерства", а позже - ведущего специалиста "отдела делопроизводства и контроля министерства".

В феврале 2018 года подсудимый был уволен со своей должности.

В августе текущего года Мондровский сдался украинским правоохранителям, ему было предъявлено подозрение по ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса.

Прокуратура попросила суд освободить подозреваемого от уголовной ответственности, в связи с тем, что последний добровольно предоставил показания о своей преступной деятельности в составе ДНР и сообщил о противоправной деятельности 23 человек - функционеров ДНР.

Кроме того, показания Мондровского использованы при расследовании дела против бывшего "управляющего делами Совета министров" ДНР Бориса Литвинова.

Подсудимый сообщил суду, что сожалеет о содеянном и после возвращения на территорию, подконтрольную властям Украины, добровольно обратился в СБУ и сообщил им о всех известных ему обстоятельствах совершения уголовных преступлений представителями ДНР.

Более того, он поступил на срочную службу в ВСУ в воинскую часть №0300 для того, чтобы отдать долг Государству.

В середине сентября суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил экс-сотрудника "Министерства" ДНР от уголовной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура заявляет, что арестованный бывший "председатель Центральной избирательной комиссии" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Роман Лягин начал давать показания правоохранителям.

14 июня Служба безопасности Украины и Генпрокуратура задержали Лягина в Киеве.