подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 сентября 2019, пятница, 11:21 60
Силовые структуры 2019-09-20T11:21:38+03:00
Українські Новини
Решил отдать долг Родине: сотрудник "министерства" ДНР раскаялся и поступил на службу в ВСУ

Решил отдать долг Родине: сотрудник "министерства" ДНР раскаялся и поступил на службу в ВСУ

Флаг ДНР. Фото: ria-m.tv
Флаг ДНР. Фото: ria-m.tv

Суд освободил от уголовной ответственности бывшего сотрудника "Министерства труда и социальной политики" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владислава Мандровского, сдавшегося Службе безопасности Украины и поступившего на службу в украинскую армию.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Житель Донецка Мандровский в ноябре 2014 года из личных идеологических соображений  трудоустроился в "Министерство труда и социальной политики" ДНР и в дальнейшем был назначен на должность "диспетчера, постоянного представителя министерства труда и социальной политики ДНР в центре управлением восстановлением ДНР".

К должностным обязанностям подсудимого входило формирование реестров лиц, нуждающихся в гуманитарной помощи и информационное обеспечение деятельности руководства «министерства».

В дальнейшем, в феврале 2015 года Мандровский был назначен на должность главного специалиста "сектора по связям с общественностью Минсоцполитики",  затем - сотрудника "отдела информационного обеспечения министерства", а позже - ведущего специалиста "отдела делопроизводства и контроля министерства".

В феврале 2018 года подсудимый был уволен со своей должности.

В августе текущего года Мондровский сдался украинским правоохранителям, ему было предъявлено подозрение по ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса.

Прокуратура попросила суд освободить подозреваемого от уголовной ответственности, в связи с тем, что последний добровольно предоставил показания о своей преступной деятельности в составе ДНР и сообщил о противоправной деятельности 23 человек - функционеров ДНР.

Кроме того, показания Мондровского использованы при расследовании дела против бывшего "управляющего делами Совета министров" ДНР Бориса Литвинова.

Подсудимый сообщил суду, что сожалеет о содеянном и после возвращения на территорию, подконтрольную властям Украины, добровольно обратился в СБУ и сообщил им о всех известных ему обстоятельствах совершения уголовных преступлений представителями ДНР.

Более того, он поступил на срочную службу в ВСУ в воинскую часть №0300 для того, чтобы отдать долг Государству.

В середине сентября суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил экс-сотрудника "Министерства" ДНР от уголовной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура заявляет, что арестованный бывший "председатель Центральной избирательной комиссии" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Роман Лягин начал давать показания правоохранителям.

14 июня Служба безопасности Украины и Генпрокуратура задержали Лягина в Киеве.

Больше новостей о: ВСУ ДНР Роман Лягин

Архив
Новости
Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2020 11:39
Использование интернета в роуминге Киевстар выросло почти в  2,5 раза 11:35 Пресс-релиз
Платформа Бойко подготовит альтернативный бюджет 11:29
Решил отдать долг Родине: Сотрудник "министерства" ДНР раскаялся и поступил на службу в ВСУ 11:22
Перед выходными рубль обвалился в киевских обменниках 11:17
больше новостей
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
"Нефтегаз" может перейти под управление Витренко 07:10
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Морские порты необходимо вынести из концессионного списка, - ученые НАН Украины 12:47
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль 16:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok