Суд освободил от уголовной ответственности бывшего сотрудника "Министерства труда и социальной политики" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владислава Мандровского, сдавшегося Службе безопасности Украины и поступившего на службу в украинскую армию.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nЖитель Донецка Мандровский в ноябре 2014 года из личных идеологических соображений трудоустроился в "Министерство труда и социальной политики" ДНР и в дальнейшем был назначен на должность "диспетчера, постоянного представителя министерства труда и социальной политики ДНР в центре управлением восстановлением ДНР".\r\nК должностным обязанностям подсудимого входило формирование реестров лиц, нуждающихся в гуманитарной помощи и информационное обеспечение деятельности руководства «министерства».\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ дальнейшем, в феврале 2015 года Мандровский был назначен на должность главного специалиста "сектора по связям с общественностью Минсоцполитики", затем - сотрудника "отдела информационного обеспечения министерства", а позже - ведущего специалиста "отдела делопроизводства и контроля министерства".\r\nВ феврале 2018 года подсудимый был уволен со своей должности.\r\nВ августе текущего года Мондровский сдался украинским правоохранителям, ему было предъявлено подозрение по ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса.\r\nПрокуратура попросила суд освободить подозреваемого от уголовной ответственности, в связи с тем, что последний добровольно предоставил показания о своей преступной деятельности в составе ДНР и сообщил о противоправной деятельности 23 человек - функционеров ДНР.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, показания Мондровского использованы при расследовании дела против бывшего "управляющего делами Совета министров" ДНР Бориса Литвинова.\r\nПодсудимый сообщил суду, что сожалеет о содеянном и после возвращения на территорию, подконтрольную властям Украины, добровольно обратился в СБУ и сообщил им о всех известных ему обстоятельствах совершения уголовных преступлений представителями ДНР.\r\nБолее того, он поступил на срочную службу в ВСУ в воинскую часть №0300 для того, чтобы отдать долг Государству.\r\nВ середине сентября суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил экс-сотрудника "Министерства" ДНР от уголовной ответственности.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, прокуратура заявляет, что арестованный бывший "председатель Центральной избирательной комиссии" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Роман Лягин начал давать показания правоохранителям.\r\n14 июня Служба безопасности Украины и Генпрокуратура задержали Лягина в Киеве.