Вирішив віддати борг Батьківщині: Співробітник "міністерства" ДНР розкаявся і поступив на службу в ЗСУ

Суд звільнив від кримінальної відповідальності колишнього співробітника Міністерства праці та соціальної політики" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Владислава Мандровского, що здався Службі безпеки України і пішов на службу в українську армію.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Мешканець Донецька Мандровский в листопаді 2014 року з особистих ідеологічних міркувань працевлаштувався в "Міністерство праці та соціальної політики" ДНР і в подальшому був призначений на посаду "диспетчера, постійного представника міністерства праці та соціальної політики ДНР в центрі управлінням відновленням ДНР".

До посадових обов'язків підсудного входило формування реєстрів осіб, які потребують гуманітарної допомоги та інформаційне забезпечення діяльності керівництва "міністерства".

В подальшому, в лютому 2015 року Мандровский був призначений на посаду головного спеціаліста "сектора по зв'язках з громадськістю Мінсоцполітики", потім - "співробітника відділу інформаційного забезпечення міністерства", а пізніше - провідного спеціаліста "відділу діловодства та контролю міністерства".

У лютому 2018 року підсудний був звільнений зі своєї посади.

У серпні поточного року Мандровский здався українським правоохоронцям, йому була пред'явлена підозра ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу.

Прокуратура попросила суд звільнити підозрюваного від кримінальної відповідальності, у зв'язку з тим, що останній добровільно надав свідчення про свою злочинну діяльності у складі ДНР і повідомив про протиправну діяльності ще 23 осіб - функціонерів ДНР.

Крім того, показання Мандровского використані при розслідуванні справи проти колишнього "керуючого справами Ради міністрів" ДНР Бориса Литвинова.

Підсудний повідомив суду, що жалкує про скоєне і після повернення на територію, підконтрольну владі України, добровільно звернувся в СБУ і повідомив їм про всі відомі йому обставини скоєння кримінальних злочинів представниками ДНР.

Більш того, він вступив на строкову службу в ЗСУ у військову частину №0300 для того, щоб віддати борг Державі.

У середині вересня суд задовольнив клопотання прокуратури і звільнив екс-співробітника "Міністерства" ДНР від кримінальної відповідальності.

Як повідомляли Українські Новини, прокуратура заявляє, що заарештований колишній "голова Центральної виборчої комісії" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Роман Лягін почав давати свідчення правоохоронцям.

14 червня Служба безпеки України і Генпрокуратура затримали Лягіна в Києві.