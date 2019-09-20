Суд звільнив від кримінальної відповідальності колишнього співробітника Міністерства праці та соціальної політики" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Владислава Мандровского, що здався Службі безпеки України і пішов на службу в українську армію.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nМешканець Донецька Мандровский в листопаді 2014 року з особистих ідеологічних міркувань працевлаштувався в "Міністерство праці та соціальної політики" ДНР і в подальшому був призначений на посаду "диспетчера, постійного представника міністерства праці та соціальної політики ДНР в центрі управлінням відновленням ДНР".\r\nДо посадових обов'язків підсудного входило формування реєстрів осіб, які потребують гуманітарної допомоги та інформаційне забезпечення діяльності керівництва "міністерства".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ подальшому, в лютому 2015 року Мандровский був призначений на посаду головного спеціаліста "сектора по зв'язках з громадськістю Мінсоцполітики", потім - "співробітника відділу інформаційного забезпечення міністерства", а пізніше - провідного спеціаліста "відділу діловодства та контролю міністерства".\r\nУ лютому 2018 року підсудний був звільнений зі своєї посади.\r\nУ серпні поточного року Мандровский здався українським правоохоронцям, йому була пред'явлена підозра ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу.\r\nПрокуратура попросила суд звільнити підозрюваного від кримінальної відповідальності, у зв'язку з тим, що останній добровільно надав свідчення про свою злочинну діяльності у складі ДНР і повідомив про протиправну діяльності ще 23 осіб - функціонерів ДНР.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКрім того, показання Мандровского використані при розслідуванні справи проти колишнього "керуючого справами Ради міністрів" ДНР Бориса Литвинова.\r\nПідсудний повідомив суду, що жалкує про скоєне і після повернення на територію, підконтрольну владі України, добровільно звернувся в СБУ і повідомив їм про всі відомі йому обставини скоєння кримінальних злочинів представниками ДНР.\r\nБільш того, він вступив на строкову службу в ЗСУ у військову частину №0300 для того, щоб віддати борг Державі.\r\nУ середині вересня суд задовольнив клопотання прокуратури і звільнив екс-співробітника "Міністерства" ДНР від кримінальної відповідальності.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прокуратура заявляє, що заарештований колишній "голова Центральної виборчої комісії" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Роман Лягін почав давати свідчення правоохоронцям.\r\n14 червня Служба безпеки України і Генпрокуратура затримали Лягіна в Києві.