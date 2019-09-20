подписаться на рассылку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 сентября 2019, пятница, 10:40 691
Силовые структуры 2019-09-20T10:41:51+03:00
Українські Новини
Руководство "Укрэнерго" прошло проверку на полиграфе

Руководство "Укрэнерго" прошло проверку на полиграфе

Укрэнерго. Фото: slovoidilo.ua
Укрэнерго. Фото: slovoidilo.ua

Руководство национальной энергетической компании "Укрэнерго" прошло проверку на полиграфе в рамках расследования правоохранителями возможных нарушений при публичных закупках.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"Временно исполняющий обязанностей директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук и другие топ-менеджеры компании прошли тестирование на детекторе лжи (полиграфе) в связи с обысками, которые 5 сентября проводило в офисе компании и в помещениях топ-менеджеров компании главное следственное управление Национальной полиции в Киевской области. Результаты исследования подтвердили достоверность показаний сотрудников, проходивших тестирование", - говорится в нем.

Отмечается, что проверку проводили представители Всеукраинской ассоциации полиграфологов, которая организовала открытый тендер на проведение данного исследования.

Согласно сообщению, поводом для обысков, о которых идет речь, стало предположение Нацполиции относительно возможных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года.

"При этом пока остается неясным, в каких именно правонарушениях подозревают работников "Укрэнерго" и какой вред они причинили", - отметили в компании.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национальной полиции 5 сентября проводили обыски в центральном офисе национальной энергетической компании "Укрэнерго" по делу о присвоении более 40 млн гривен государственных средств при проведении публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года.

Также сотрудники Национальной полиции проводили обыски в домах 5 руководителей национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Больше новостей о: Укрэнерго полиграф Всеволод Ковальчук Проверка на полиграфе

Архив
Новости
Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета-2020 11:39
Использование интернета в роуминге Киевстар выросло почти в  2,5 раза 11:35 Пресс-релиз
Платформа Бойко подготовит альтернативный бюджет 11:29
Решил отдать долг Родине: Сотрудник "министерства" ДНР раскаялся и поступил на службу в ВСУ 11:22
Перед выходными рубль обвалился в киевских обменниках 11:17
больше новостей
Показатель средней зарплаты для пенсии уменьшился, - Пенсионный фонд 07:26 Инфографика
Цены на дизель взлетят: остановился уже второй порт по приему топлива 15:22
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Это было искренне: Сенцов прокомментировал действия Савченко 08:39
"Нефтегаз" может перейти под управление Витренко 07:10
больше новостей
Александр Ефремов в суде. Украинское Фото
Суд отменил домашний арест Ефремова 09:53
Морские порты необходимо вынести из концессионного списка, - ученые НАН Украины 12:47
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
ОО "Финансовая грамота Украины" обвиняет компанию Avistar в незаконном присвоении ипотечной недвижимости 15:29 Пресс-релиз
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль 16:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok