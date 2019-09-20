Руководство "Укрэнерго" прошло проверку на полиграфе

Руководство национальной энергетической компании "Укрэнерго" прошло проверку на полиграфе в рамках расследования правоохранителями возможных нарушений при публичных закупках.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.



"Временно исполняющий обязанностей директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук и другие топ-менеджеры компании прошли тестирование на детекторе лжи (полиграфе) в связи с обысками, которые 5 сентября проводило в офисе компании и в помещениях топ-менеджеров компании главное следственное управление Национальной полиции в Киевской области. Результаты исследования подтвердили достоверность показаний сотрудников, проходивших тестирование", - говорится в нем.



Отмечается, что проверку проводили представители Всеукраинской ассоциации полиграфологов, которая организовала открытый тендер на проведение данного исследования.



Согласно сообщению, поводом для обысков, о которых идет речь, стало предположение Нацполиции относительно возможных нарушений во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года.



"При этом пока остается неясным, в каких именно правонарушениях подозревают работников "Укрэнерго" и какой вред они причинили", - отметили в компании.



Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национальной полиции 5 сентября проводили обыски в центральном офисе национальной энергетической компании "Укрэнерго" по делу о присвоении более 40 млн гривен государственных средств при проведении публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года.



Также сотрудники Национальной полиции проводили обыски в домах 5 руководителей национальной энергетической компании "Укрэнерго".



"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.