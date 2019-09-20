Полторак в августе получил зарплату в 4 раза больше оклада

Заработная плата бывшего министра обороны Степана Полторака за август составила 47,9 тыс. гривен, его заместителей - от 60,6 тыс. до 68,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 73,1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.

Денежное обеспечение министра после удержания налогов и сборов составило 47 870 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Ивана Руснака выплачена в размере 65 789 гривен, заместителей Олега Шевчука – 60 874 гривен, Анатолия Петренко – 60 653 гривен и госсекретаря Александра Дубляна – 73 109 гривен.

Заместителю Игорю Павловскому начислено 68 746 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии.

Кроме того, согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, за 2018 год Полторак задекларировал 3,4 млн гривен доходов.

Заработная плата Степана Полторака за май составила 85,8 тыс.