Полторак в августе получил зарплату в 4 раза больше оклада

Заработная плата бывшего министра обороны Степана Полторака за август составила 47,9 тыс. гривен, его заместителей - от 60,6 тыс. до 68,7 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 73,1 тыс. гривен.\r\nОб этом говорится в ответе Министерства обороны на запрос Українських Новин.\r\nДенежное обеспечение министра после удержания налогов и сборов составило 47 870 гривен.\r\nЗарплата первого заместителя министра Ивана Руснака выплачена в размере 65 789 гривен, заместителей Олега Шевчука – 60 874 гривен, Анатолия Петренко – 60 653 гривен и госсекретаря Александра Дубляна – 73 109 гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗаместителю Игорю Павловскому начислено 68 746 гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Полторак заработал в июне в 5 раз больше оклада за счет "интенсивного труда" и премии.\r\nКроме того, согласно данным Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, за 2018 год Полторак задекларировал 3,4 млн гривен доходов. \r\nЗаработная плата Степана Полторака за май составила 85,8 тыс.