Верховная Рада отменила лицензирование в сфере телекоммуникаций. За принятие в целом соответствующего законопроекта №1050 от 29 августа проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, о начале осуществления деятельности.

В пояснительной записке сказано, что акт разработан с целью создания благоприятной среды для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства и устранения чрезмерных или неоправданных механизмов регулирования сферы хозяйственной деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство.

Ранее представители крупного бизнеса подписали меморандум о принципах предпринимательства.