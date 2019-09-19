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19 сентября 2019, четверг, 19:35 514
Верховная Рада и партии 2019-09-19T19:43:33+03:00
Українські Новини
Рада отменила лицензирование в сфере телекоммуникаций

Рада отменила лицензирование в сфере телекоммуникаций

Верховная Рада отменила лицензирование в сфере телекоммуникаций. За принятие в целом соответствующего законопроекта №1050 от 29 августа проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, о начале осуществления деятельности.

В пояснительной записке сказано, что акт разработан с целью создания благоприятной среды для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства и устранения чрезмерных или неоправданных механизмов регулирования сферы хозяйственной деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство.

Ранее представители крупного бизнеса подписали меморандум о принципах предпринимательства.

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