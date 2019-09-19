Верховная Рада отменила лицензирование в сфере телекоммуникаций. За принятие в целом соответствующего законопроекта №1050 от 29 августа проголосовало 281 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.\r\nСогласно пояснительной записке, законопроектом предлагается заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, о начале осуществления деятельности.\r\nВ пояснительной записке сказано, что акт разработан с целью создания благоприятной среды для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства и устранения чрезмерных или неоправданных механизмов регулирования сферы хозяйственной деятельности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство.\r\nРанее представители крупного бизнеса подписали меморандум о принципах предпринимательства.