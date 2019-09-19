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19 вересня 2019, четвер, 19:37 9
Зовнішня політика 2019-09-19T20:45:01+03:00
Українські Новини
Росія піднімала питання Стокгольмського арбітражу у ході переговорів щодо транзиту газу

Росія піднімала питання Стокгольмського арбітражу у ході переговорів щодо транзиту газу

Тристоронні переговори щодо транзиту газу. Фото: @EUinRussia
Тристоронні переговори щодо транзиту газу. Фото: @EUinRussia

Росія піднімала питання по справі про рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція) під час тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу.

Про це після проведення тристоронніх переговорів журналістам повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель, передають Українські Новини.

"Арбітраж не є предметом поточних переговорів, при цьому російська сторона порушувала це питання і це є їхньою позицією", - сказав він.

Також Оржель додав, що Україна приїхала на тристоронні переговори з готовим рішенням з анбандлингу.

Як повідомляли Українські Новини, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікує стягнення з "Газпрому" 3 млрд доларів за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі до кінця 2020 року.

"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів в разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсацію 4,63 млрд доларів за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі "Газпром" повинен заплатити 2,56 млрд доларів на користь Наку.

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