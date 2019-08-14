Суд Люксембурга обязал "Газпром" выплатить $2,6 млрд "Нефтегазу"

Суд Люксембурга обязал компанию "Газпром" (Россия) выплатить 2,6 млрд долларов Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по результатам двух арбитражных производств в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).\r\nОб этом говорится в финансовом отчете "Газпрома", передают Українські Новини.\r\n"Арбитры произвели зачет встречных требований по итогам двух разбирательств и обязали "Газпром" выплатить "Нефтегазу" около 2,56 млрд долларов", - говорится в нем.\r\nТакже компания отмечает, что не согласна с решениями арбитража и оспаривает их.\r\nКак сообщали Українські Новини, суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом".\r\n\r\nРанее суд Англии приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нефтегазом".\r\nТакже Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не получала от компании "Газпром" (Россия) предложений о урегулировании арбитража по газовому спору между компаниями мировым соглашением, что является ключевым требованием российской стороны для продолжения транзита газа через территорию Украины.\r\n