Суд Люксембурга обязал "Газпром" выплатить $2,6 млрд "Нефтегазу"

Суд Люксембурга обязал компанию "Газпром" (Россия) выплатить 2,6 млрд долларов Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по результатам двух арбитражных производств в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).

Об этом говорится в финансовом отчете "Газпрома", передают Українські Новини.

"Арбитры произвели зачет встречных требований по итогам двух разбирательств и обязали "Газпром" выплатить "Нефтегазу" около 2,56 млрд долларов", - говорится в нем.

Также компания отмечает, что не согласна с решениями арбитража и оспаривает их.

Как сообщали Українські Новини, суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом".