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14 августа 2019, среда, 16:03 67
Внешняя политика 2019-08-14T16:05:11+03:00
Українські Новини
Суд Люксембурга обязал "Газпром" выплатить $2,6 млрд "Нефтегазу"

Суд Люксембурга обязал "Газпром" выплатить $2,6 млрд "Нефтегазу"

Газпром. Фото: gazprom.ru
Газпром. Фото: gazprom.ru

Суд Люксембурга обязал компанию "Газпром" (Россия) выплатить 2,6 млрд долларов Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по результатам двух арбитражных производств в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция).

Об этом говорится в финансовом отчете "Газпрома", передают Українські Новини.

"Арбитры произвели зачет встречных требований по итогам двух разбирательств и обязали "Газпром" выплатить "Нефтегазу" около 2,56 млрд долларов", - говорится в нем.

Также компания отмечает, что не согласна с решениями арбитража и оспаривает их.

Как сообщали Українські Новини, суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом".

Ранее суд Англии приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нефтегазом".

Также Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не получала от компании "Газпром" (Россия) предложений о урегулировании арбитража по газовому спору между компаниями мировым соглашением, что является ключевым требованием российской стороны для продолжения транзита газа через территорию Украины.

Больше новостей о: Нефтегаз Газпром Люксембург Стокгольмский арбитраж

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