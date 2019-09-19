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19 сентября 2019, четверг, 18:10 473
Жизнь 2019-09-19T18:29:05+03:00
Українські Новини
Княгиня Монако приоделась у украинской дизайнерки

Княгиня Монако приоделась у украинской дизайнерки

Княгиня Шарлин и Альбер ІІ. Фото: Википедия
Княгиня Шарлин и Альбер ІІ. Фото: Википедия

На конкурс Elegance et Automobile Monte-Carlo жена князя Монако Альбера ІІ пришла в юбке от украинской дизайнерки. Об этом сообщает "1+1".

Княгиня Шарлин в качестве части своего образа использовала трендовую полосатую юбку макси от Valery Kovalska, о чем сама дизайнерка сообщила своим подписчикам в Instagram. "Королевское одобрение. Принцесса Монако Шарлин одела нашу юбку макси", - написала она.

Княгиня Шарлин в юбке от Valery Kovalska. Фото: Instagram/@valerykovalska .Княгиня Шарлин в юбке от Valery Kovalska. Фото: Instagram/@valerykovalska .

Для выхода на публику первая леди Монако также выбрала обычную белую рубашку и подчеркивающий ее талию кожаный ремень. Дополнили образ очки и туфли-лодочки коричневого цвета, а также минимальное количество украшений.

Это уже далеко не первый пример того, что украинские дизайнеры пользуются популярностью в мировых знаменитостей. Например, Рианна пришла на презентацию в Мадриде в украинском платье от дизайнера Marianna Senchina, а королева Иордании Рания нарядилась в голубой брючный костюм украинского бренда Flow The Label.

Как сообщали Українські новини, супруга президента Украины Елена Зеленская пришла на инаугурацию в одежде от украинского дизайнера.

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