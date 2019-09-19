Зеленский продолжил кадровую революцию в Ровенской области

Президент Владимир Зеленский уволил 6 председателей районных администраций в Ровенской области. Об этом говорится в распоряжениях Президента №337/2019-рп, №338/2019-рп, №339/2019-рп, №340/2019-рп, №341/2019-рп, №342/2019-рп передают Українські Новини.

Виталий Люшин уволен с должности председателя Березновской районной администрации, Юрий Парфенюк уволен с должности председателя Дубенской районной администрации, Сергей Черний уволен с должности председателя Корецкой райадминистрации, Петр Рухер уволен с должности председателя Млиновской райадминистрации, Богдан Турович уволен с должности председателя Острожской райадминистрации и Олег Ващук уволен с должности председателя Радивиловской райадминистрации.

Распоряжения подписаны 19 сентября.

Как сообщали Українські Новини, 9 июля Зеленский уволил 3 председателей районных администраций в Ровенской области.

11 июля Зеленский уволил еще 3 председателей районных администраций в Ривненской области.

16 июля Зеленский уволил 4 председателей районных администраций в Ровенской области.