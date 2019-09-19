Зеленский продолжил кадровую революцию в Ровенской области

Президент Владимир Зеленский уволил 6 председателей районных администраций в Ровенской области. Об этом говорится в распоряжениях Президента №337\/2019-рп, №338\/2019-рп, №339\/2019-рп, №340\/2019-рп, №341\/2019-рп, №342\/2019-рп передают Українські Новини.\r\nВиталий Люшин уволен с должности председателя Березновской районной администрации, Юрий Парфенюк уволен с должности председателя Дубенской районной администрации, Сергей Черний уволен с должности председателя Корецкой райадминистрации, Петр Рухер уволен с должности председателя Млиновской райадминистрации, Богдан Турович уволен с должности председателя Острожской райадминистрации и Олег Ващук уволен с должности председателя Радивиловской райадминистрации.\r\nРаспоряжения подписаны 19 сентября.\r\nКак сообщали Українські Новини, 9 июля Зеленский уволил 3 председателей районных администраций в Ровенской области.\r\n11 июля Зеленский уволил еще 3 председателей районных администраций в Ривненской области.\r\n16 июля Зеленский уволил 4 председателей районных администраций в Ровенской области.