Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль

Профессор, адвокат, член комитета по вопросам уголовного права Федеральной палаты адвокатов Германии Ян Бокемюль убежден, что борьба украинских адвокатов за адвокатскую монополию в судах является оправданной.\r\nОб этом он сказал Українським Новинам на украино-немецком адвокатском форуме в Одессе.\r\n"Я убежден в том, что борьба украинских адвокатов за адвокатскую монополию имеет смысл. В данном случае возникает вопрос: как будет обеспечено качество защиты, если кроме адвокатов это будет делать кто-то другой? Можно ли будет тогда обеспечить высокое качество защиты, именно по уголовным делам? ", - сказал он.\r\nНемецкий адвокат уверен в том, что серьезная защита по уголовным делам является самым главным в уголовном процессе.\r\n" В первую очередь, речь идет о качестве защиты по делам. И эта защита должна осуществлятся только адвокатами. Именно поэтому гарантия осуществления качества защиты гарантируется допуском исключительно адвокатов", - подчеркнул Бокемюль.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский предлагает Раде отменить адвокатскую монополию в Украине.