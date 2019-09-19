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  • Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль
19 сентября 2019, четверг, 16:18 27
Политика 2019-09-19T16:18:21+03:00
Українські Новини
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль

Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль

Профессор, адвокат, член комитета по вопросам уголовного права Федеральной палаты адвокатов Германии Ян Бокемюль убежден, что борьба украинских адвокатов за адвокатскую монополию в судах является оправданной.

Об этом он сказал Українським Новинам на украино-немецком адвокатском форуме в Одессе.

"Я убежден в том, что борьба украинских адвокатов за адвокатскую монополию имеет смысл. В данном случае возникает вопрос: как будет обеспечено качество защиты, если кроме адвокатов это будет делать кто-то другой? Можно ли будет тогда обеспечить высокое качество защиты, именно по уголовным делам? ", - сказал он.

Немецкий адвокат уверен в том, что серьезная защита по уголовным делам является самым главным в уголовном процессе.

" В первую очередь, речь идет о качестве защиты по делам. И эта защита должна осуществлятся только адвокатами. Именно поэтому гарантия осуществления качества защиты гарантируется допуском исключительно адвокатов", - подчеркнул Бокемюль.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский предлагает Раде отменить адвокатскую монополию в Украине.

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