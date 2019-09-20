Зеркаль заработала на 100 тыс. гривен больше Климкина

Заработная плата министра иностранных дел Павла Климкина за август составила 12,103 тыс. гривен, его заместителей - от 13 тыс. до 123,6 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 86 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

Всю сумму средств, которая была начислена Климкину в августе, составила компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении.

Зарплата заместителей министра Елены Зеркаль составила 123 тыс. гривен (в том числе помощь на на оздоровление – 61,1 тыс. гривен), Сергея Кислицы – 13 тыс. гривен, Василия Боднаря – 123,6 тыс. гривен (в том числе помощь на оздоровление – 58,5 тыс. гривен), Егора Божко – 116,7 тыс. гривен (в том числе помощь на оздоровление – 58 тыс. гривен), и госсекретаря Андрея Зайца - 86 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Климкин задекларировал 780,4 тыс. гривен доходов за 2018 год. Ранее перед уходом в "политический отпуск" он заработал 43 тыс. гривен. Также перед отставкой Климкин купил квартиру за 3 млн гривен.