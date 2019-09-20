Зеркаль заробила на 100 тис. гривень більше Клімкіна

Заробітна плата міністра закордонних справ Павла Клімкіна за серпень склала 12,103 тис. гривень, його заступників - від 13 тис. до 123,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 86 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

Всю суму коштів, яка була нарахована Клімкіну в серпні, склала компенсація за невикористану відпустку при звільненні.

Зарплата заступників міністра Олени Зеркаль склала 123 тис. гривень (в тому числі допомога на оздоровлення – 61,1 тис. гривень), Сергія Кислиці – 13 тис. гривень, Василя Боднаря – 123,6 тис. гривень (в тому числі допомога на оздоровлення – 58,5 тис. гривень), Єгора Божко – 116,7 тис. гривень (в тому числі допомога на оздоровлення – 58 тис. гривень), і держсекретаря Андрія Зайця - 86 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін задекларував 780,4 тис. гривень доходів за 2018 рік. Раніше перед відходом у "політичний відпустку" він заробив 43 тис. гривень. Також перед відставкою Клімкін купив квартиру за 3 млн гривень.