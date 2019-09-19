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19 сентября 2019, четверг, 10:29 86
Экономика 2019-09-19T10:29:28+03:00
Українські Новини
При открытом рынке землю смогут покупать только украинские граждане и компании, - Зеленский

При открытом рынке землю смогут покупать только украинские граждане и компании, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в предлагаемой правительством модели рынка земли предусмотрено, что ее смогут покупать только граждане Украины и украинские компании.

Об этом он сообщил в ходе конференции о реформе управления земельными отношениями, передают Українськi Новини.

"Первое и главное: земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами - бред", - сказал он.

Зеленский добавил, что опрос рынка земли очень чувствительный, поэтому требует широкого публичного обсуждения, чтобы развеять мифы и манипуляции, опасения граждан, и чтобы найти оптимальные и сбалансированные решения.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий исключает возможность приобретения земли резидентами России (как страны-агрессора) и допускает конфискацию земли, которая находится в их собственности.

2 сентября Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и введении рынка земли до октября, а Верховной Раде - принять его до декабря.

Затем премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что иностранные граждане смогут купить земельный участок в случае отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения при регистрации юридического лица в Украине.

Отмена моратория на продажу земли: фермерам будут компенсировать процентную ставку по кредитам.

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