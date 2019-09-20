Художник Полякова, чьи работы выставил в своем офисе Президент Зеленский, представит свою книгу

Популярная киевский художник Юлия Полякова, получившая еще большую известность после того, как ряд ее работ по выбору Президента Украины Владимира Зеленского украсили интерьеры Офиса Главы государства, в ближайшее время представит не только очередную персональную выставку картин, но и презентует свою первую книгу. Об этом мастер рассказала в комментарии Українським Новинам.

"Проект "Sin City" изначально задумывался как очередная серия картин в стиле mixmedia. На этот раз мною была выбрана тема Супергероев. В процессе написания работ я задумалась о том, что в каждую из них вложено много смысла и о каждой я могу рассказать целую историю. Было принять решение сделать каталог с описанием. В итоге вышел цикл рассказов, объединённый местом где всё происходит. Это небезызвестный любителям комиксов Готэм-Сити. Или, как его еще называют Город Грехов. В итоге появилась сюжетная линия и название книги "I.AM.CAT", - рассказала автор полотен и книги.

Как отметила сама Юлия Полякова, предстоящие художественное действо станет ее 7-й персональной выставкой и первым опытом в качестве автора книги. А так как у нее, по словам художника, специфическое чувство юмора, то советует воспринимать этот эксперимент без предирок.

На открытии будет представлена как книга "I.AM.CAT", так и 44 живописные работы, послужившие иллюстрациями к рассказам.

"Немного о персонажах: в этом проекте приняло участие много людей. И я хочу сказать, что я считаю их достойными быть увековеченными во времени. Ибо когда наш мир падет и следующее, более совершенное человечество найдет в глубоком подземном бункере мои картины, сохранившиеся после ядерной войны (а она скорее всего будет), то вероятнее всего они решают что на них изображены боги и важные персоны предыдущей цивилизации", - иронично прокомментировала предстоящую выставку Полякова.

При этом мастер добавила: да, это ее голые женщины находятся в офисе Зэ Президента и каталоге аукционного дома Saatchi. А подробнее о творческой биографии Юлии Поляковой можно узнать и увидеть ее картины на персональном сайте мастера.

Открытие выставки и презентация книги состоятся 4 октября в 19.00 в галерее Spivakovska ART:EGO culture center, в Киеве по адресу: улица Саксаганского, 59Б.