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18 сентября 2019, среда, 21:23 22
Внешняя политика 2019-09-18T21:28:15+03:00
Українські Новини
Россия заблокировала определение даты разведения войск в районе Золотого и Петровского, - Олифер

Россия заблокировала определение даты разведения войск в районе Золотого и Петровского, - Олифер

Россия заблокировала определение возможной даты разведения войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарьи Олифер в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Украинская сторона подтвердила готовность к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского. Зато российская сторона заблокировала определение возможной даты разведения. Такая позиция ставит под угрозу ситуацию с безопасностью на этих участках", - написала она.

Также представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу формулы Штайнмайера о местных выборах, однако реализация этой формулы возможно только при условии полного прекращения огня, обеспечения эффективного мониторинга Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на всей территории Украины и вывода с территории Украины российских вооруженных формирований.

Также он отметил, что необходимо обеспечить работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК), украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, а также установить контроль над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы.

Кроме того, Олифер сообщила, что стороны достигли прогресса в переговорах по взаимному одновременному освобождению удерживаемых лиц.

Они обсудили ход восстановления моста в Станице Луганской.

В социально-экономической группе ТКГ работали над обеспечением жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса и подготовкой к зиме.

Как сообщали Українськi Новини, советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе.

Тем временем, президент Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам ТКГ.

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