Платформа Бойко предложила премьеру кандидатов на замену Вятровичу

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) поприветствовала решение Кабинета Министров Украины уволить Владимира Вятровича с должности директора Института национальной памяти, а также готова предложить на эту должность достойных, независимых, профессиональных и объективных кандидатов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Смена политически ангажированного и полностью дискредитировавшего себя руководства Института памяти – это возможность остановить машину по фальсификации и уничтожению реальной истории украинского народа. При новом руководстве преемственность в работе Института недопустима. Рассчитываем, что за этим последуют и другие шаги, направленные на отказ от националистической политики прошлого режима по разжиганию вражды, насаждению ксенофобии и провоцированию расколов в украинском обществе на почве веры, языка, истории и культуры", - указано в заявлении партии.

Оппозиционеры подчеркнули, что за годы правления Порошенко Институт национальной памяти полностью дискредитировал себя как научное учреждение. А именно, вместо сохранения памяти о героических страницах жизни украинского народа, Институт нацпамяти под руководством Вятровича погряз в исторических фальсификациях. Он стал частью пропагандистской машины режима по насаждению националистической доктрины, превратился в инструмент по разжиганию конфликтов в украинском обществе и в отношениях с соседними странами.

"Исторические выдумки Владимира Вятровича и его "команды" стали идеологической базой для расправы над памятниками, основой для кампанейщины по переименованию сел, поселков, улиц и городов нашей страны, стоившей украинским гражданам миллиарды гривен. Рожденные институтом фальсификации легли в основу "крестового похода" националистической власти по переписыванию славной истории Украины и превращению украинского народа-победителя во Второй мировой войне в побежденную и обездоленную нацию. С легкой руки Вятровича фашистские коллаборанты и преступники превращались в героев, а настоящих героев Украины пытались превратить в злодеев. Его псевдонаучные изыскания стали базой для ультраправых националистических движений, которые расплодились в Украине при прошлом режиме. Поэтому отставка — это справедливая и самая мягкая оценка деятельности руководства Института национальной памяти", - заявили в ОПЗЖ.

Представители оппозиции убеждены, что со сменой руководства должна быть полностью пересмотрена идеология деятельности этого государственного учреждения, формат и направления его работы.

"Украина должна, наконец, вырваться из плена националистических доктрин и узнать настоящую правду о трудовых и ратных подвигах наших людей. Узнать имена истинных героев украинского народа, тех, кто работал на победу над фашизмом, восстанавливал экономику нашей Родины, развивал отечественную науку и создавал культурное наследие нашей общей многомиллионной и многонациональной страны. Мы готовы предложить на эту должность достойных, независимых, профессиональных и объективных кандидатов, которые с честью справятся с этой задачей", - резюмировали в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября Кабмин уволил Вятровича с должности председателя Института национальной памяти.