Трамп назначил нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп спустя неделю после того, как уволил Болтона, назначил Роберта О'Брайена новым советником по национальной безопасности. Об этом сообщает "Страна".

"Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте (Госдепе, МИД США - Ред.), нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он отлично справится!" - сказал Дональд Трамп в Twitter.

В газете The Washington Post, характеризуя О'Брайена, отмечают, что он имеет дипломатический, военный и деловой опыт.

По данным журналистов, кандидатуру О'Брайена одобряет Майк Помпео - советник Трампа в сфере международных отношений. Также его кандидатуру одобряют помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Отмечается, что предыдущий советник по нацбезопасности Джон Болтон имел в американской политике репутацию "ястреба", который выступал за наиболее радикальные решения международных проблем. Американские СМИ нередко называли Болтона одним из самых влиятельных лиц в администрации Дональда Трампа, в то же время отмечая, что у президента и его советника периодически возникают разногласия.



Напомним, ранее Джон Болтон назвал избрание Президентом Владимира Зеленского возможностью для достижения мира на Донбассе.