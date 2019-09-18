Избитый замглавы КГГА Слончак в тяжелом состоянии, но дал показания полиции

Избитый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Слончак дал показания полиции и находится в тяжелом состоянии\r\nОб этом Українським Новинам сказал его пресс-секретарь Галина Шпак.\r\n"Он не в реанимации, но состояние тяжелое. Наложили 14 швов, у него сотрясение головного мозга", - сообщила она.\r\nПо ее словам, на данный момент Слончак из-за своего состояния не может длительное время общаться и не готов комментировать причины нападения.\r\n"Он дал показания полиции, а все остальные подробности будут известны завтра", - заявила Шпак.\r\nОна также не смогла сказать, связано ли нападение с профессиональной деятельностью замглавы КГГА.\r\nКак сообщали Українськi Новини, вечером 17 сентября неизвестные избили Слончака в Киеве.\r\nВ декабре 2018 года мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко назначил Слончака своим заместителем по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.\r\nРанее, с 2016 года, он возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета.\r\nТакже Слончак является председателем наблюдательного совета холдинговой компании "Киевгорстрой" (Киев).\r\nВ апреле 2017 года полиция начала расследовать конфликт со стрельбой при участии Слончака на территории пожарной части в Василькове Киевской области.