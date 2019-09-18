Избитый замглавы КГГА Слончак в тяжелом состоянии, но дал показания полиции

Избитый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимир Слончак дал показания полиции и находится в тяжелом состоянии

Об этом Українським Новинам сказал его пресс-секретарь Галина Шпак.

"Он не в реанимации, но состояние тяжелое. Наложили 14 швов, у него сотрясение головного мозга", - сообщила она.

По ее словам, на данный момент Слончак из-за своего состояния не может длительное время общаться и не готов комментировать причины нападения.

"Он дал показания полиции, а все остальные подробности будут известны завтра", - заявила Шпак.

Она также не смогла сказать, связано ли нападение с профессиональной деятельностью замглавы КГГА.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 17 сентября неизвестные избили Слончака в Киеве.

В декабре 2018 года мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко назначил Слончака своим заместителем по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Ранее, с 2016 года, он возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета.

Также Слончак является председателем наблюдательного совета холдинговой компании "Киевгорстрой" (Киев).

В апреле 2017 года полиция начала расследовать конфликт со стрельбой при участии Слончака на территории пожарной части в Василькове Киевской области.