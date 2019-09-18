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18 сентября 2019, среда, 13:52 8
СМИ 2019-09-18T13:53:40+03:00
Українські Новини
Томиленко назвал победой всех журналистов решение Рады провести парламентские слушания по свободе слова

Томиленко назвал победой всех журналистов решение Рады провести парламентские слушания по свободе слова

Решение Верховной Рады провести парламентские слушания по безопасности журналистов являются победой для всех украинских журналистов.

Об этом написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, парламентские слушания по безопасности журналистов в Украине пройдут 6 ноября, потому что 2 ноября - Международный день борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов.

"Национальный союз журналистов Украины требовал назначить такие слушания более 2 лет! Первое письмо мы отправили в Комитет по вопросам свободы слова 20 июля 2017, в день первой годовщины по убийству Павла Шеремета", - сообщил Томиленко.

Глава НСЖУ прикрепил скриншот голосования, в котором 335 депутатов поддержали парламентские слушания.

"Конечно, эти слушания автоматически не означают, что журналистам в Украине станет работать безопаснее. Но самая высокая в стране площадка - парламент, участие руководства страны, руководителей силовых ведомств, международных экспертов высокого уровня - поспособствуют откровенной дискуссии об обязанности государства остановить волну физической агрессии в отношении журналистов в Украине. Это реально победа всех украинских журналистов", - подчернул Томиленко.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году НСЖУ просило комитет Сюмар провести парламентские слушания по свободе слова и безопасности журналистов. Также депутат Павленко хотел провести парламентские слушания по безопасности журналистов.

Больше новостей о: НСЖУ Сергей Томиленко Национальный союз журналистов Украины Парламентские слушания Безопасность журналистов

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