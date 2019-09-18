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18 сентября 2019, среда, 13:48 544
Бизнес 2019-09-18T13:48:16+03:00
Українські Новини
В компании "Филип Моррис" заявили о планах построить "будущее без сигарет", – ВВС

В компании "Филип Моррис" заявили о планах построить "будущее без сигарет", – ВВС

Андре Каланцопулос. Фото: Philip Morris International
Андре Каланцопулос. Фото: Philip Morris International

Исполнительный директор компании "Филип Моррис Интернешнл" Андре Каланцопулос заявил, что продажи сигарет падают во всем мире и компания планирует усилить эту тенденцию, продавая бездымную альтернативную табачную продукцию тем курильщикам, которые не могут бросить курить.

Об этом он сообщил в интервью программе Hard Talk на ВВС.

Хотя компания все еще продает около 750 млрд сигарет в год, являясь лидером мирового табачного рынка, "Филип Моррис" не планирует расширения доли рынка традиционных табачных изделий или экспансии на новые рынки.

"Мы не можем просто прекратить продавать сигареты, т.к. эту нишу займут другие компании, а также нелегальные производители сигарет. Но наша задача – убедить потребителей изменить свои привычки. Если у человека есть возможность бросить курить – это лучший выход. Но если по какой-то причине человек не может этого сделать – мы готовы предоставить ему более безопасную альтернативу", – сказал Каланцопулос.

Компания "Филип Моррис" инвестировала около 6 млрд долларов в разработку альтернативных бездымных табачных технологий. В результате более 10 лет научных исследований, были разработаны технологии нагревания табака. Потенциально данная технология менее опасна для здоровья, так как из-за отсутствия процесса горения в организм человека попадает значительно меньшее количество вредных смол и опасных химических соединений.

"Мы постепенно уходим от традиционных сигарет в более технологичную альтернативную продукцию. И если правительство, основные регуляторные органы будут способствовать этому – мы сможем гораздо быстрее построить "будущее без сигарет", – уточнил Каланцопулос.

Напомним, в 2016 году на конференции в Индии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) презентовала отчет, в котором упоминались электронные сигареты и системы нагревания табака. По данным этого отчета, ВОЗ признает что альтернативная табачная продукция потенциально может нести меньше вреда здоровью курильщикам, чем обычные сигареты. В то же время, в ВОЗ заявляют, что есть необходимость дальнейших более детальных исследований влияния данной продукции на здоровье человека.

Согласно результатам глобального социологического исследования, проведенного компанией Povaddo в апреле-мае 2019 года в 13 странах, 68% курильщиков готовы перейти с традиционных сигарет на альтернативную табачную продукцию. В то же время, лишь 55% опрошенных заявили, что владеют достаточным объемом информации, для принятия взвешенного решения по данному вопросу.

По результатам данного исследования компания "Филип Моррис Интернешнл" заявила о старте глобальной инициативы #Unsmokeyourworld – с целью ускорить исторические изменения в сфере общественного здоровья.

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