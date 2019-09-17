"Они" вместо "он": Сэм Смит сменил пол на множественный

Известный британский певец Сэм Смит хочет, чтобы к нему применяли местоимение "они" вместо "он". Об этом исполнитель написал в своем аккаунте в Instagram.\r\n"Сегодня хороший день... Я решил, что я меняю свои местоимения на они\/их - после долгого времени войны со своим полом, я решил принять себя таким, какой я есть, внутри и снаружи. Я так взволнован и польщен тем, что меня окружают люди, которые поддерживают меня в этом решении, но я очень нервничал, когда объявлял об этом....", - написал Сэм Смит. \r\nТакже Смит отметил, что осознает, что будет много ошибок. Однако артист обратился к своим фолловерам с просьбой попробовать внять этой просьбе. Смит надеется, что его подписчики смогут видеть его таким, каким видит он себя сам.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nSeems like yesterday that me and @jimmynapes & @tourist wrote ‘Stay With Me’ - I remember playing that song to all my friends and family after writing it. Feeling so proud and excited by it. Incredibly surreal and mad feeling today knowing that our little kid has been streamed over 1 BILLION FUCKING TIMES. Wild wild wild. Wild life\r\nПубликация от Sam Smith (@samsmith) 9 Сен 2019 в 2:38 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в СМИ появилась информация, что две россиянки сменили пол, поженились, а одна из них отрастила себе бороду.\r\nТакже ранее появилась информация, что отчим Кардашьян вновь хочет стать мужчиной.