"Они" вместо "он": Сэм Смит сменил пол на множественный

Известный британский певец Сэм Смит хочет, чтобы к нему применяли местоимение "они" вместо "он". Об этом исполнитель написал в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня хороший день... Я решил, что я меняю свои местоимения на они/их - после долгого времени войны со своим полом, я решил принять себя таким, какой я есть, внутри и снаружи. Я так взволнован и польщен тем, что меня окружают люди, которые поддерживают меня в этом решении, но я очень нервничал, когда объявлял об этом....", - написал Сэм Смит.

Также Смит отметил, что осознает, что будет много ошибок. Однако артист обратился к своим фолловерам с просьбой попробовать внять этой просьбе. Смит надеется, что его подписчики смогут видеть его таким, каким видит он себя сам.

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