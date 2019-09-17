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17 сентября 2019, вторник, 19:14 46
Жизнь 2019-09-17T19:15:01+03:00
Українські Новини
"Они" вместо "он": Сэм Смит сменил пол на множественный

"Они" вместо "он": Сэм Смит сменил пол на множественный

Сэм Смит. Фото: Инстаграм/Сэм Смит
Сэм Смит. Фото: Инстаграм/Сэм Смит

Известный британский певец Сэм Смит хочет, чтобы к нему применяли местоимение "они" вместо "он". Об этом исполнитель написал в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня хороший день... Я решил, что я меняю свои местоимения на они/их - после долгого времени войны со своим полом, я решил принять себя таким, какой я есть, внутри и снаружи. Я так взволнован и польщен тем, что меня окружают люди, которые поддерживают меня в этом решении, но я очень нервничал, когда объявлял об этом....", - написал Сэм Смит. 

Также Смит отметил, что осознает, что будет много ошибок. Однако артист обратился к своим фолловерам с просьбой попробовать внять этой просьбе. Смит надеется, что его подписчики смогут видеть его таким, каким видит он себя сам.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ появилась информация, что две россиянки сменили пол, поженились, а одна из них отрастила себе бороду.

Также ранее появилась информация, что отчим Кардашьян вновь хочет стать мужчиной.

Больше новостей о: Гомосексуализм Смена пола ЛГБТ-сообщество Сэм Смит

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